Клуб АПЛ предлагает 23 млн фунтов за Чалова. Но ЦСКА нельзя его отпускать

Источник: Sport24

«Кристал Пэлас» действительно хочет купить Федора Чалова, которого в воскресенье просматривал скаут «Манчестер Юнайтед». Сначала лондонцы предложили за футболиста ЦСКА 14 миллионов фунтов, теперь — 23 с бонусами. В евро это больше 25 миллионов — дороже Гинер продавал только Головина.

Кажется, что за 20-летнего нападающего, который стабильно провел всего один сезон в не самом сильном чемпионате, это действительно много. Но ЦСКА нельзя отпускать Федора прямо сейчас.

Давайте подождем пару дней. Я встречался с представителями клуба, понял их позицию. Они могут отказаться от предложения и в 50, и от даже 100 миллионов. Это их право, и подсказывать им я ничего не буду. Если они не захотят продавать Чалова, то ничего тут не сделаешь. Агент Чалова Шандон Варга — в интервью Sport24.

В ЦСКА вообще только один форвард. Все переговоры по заменам пока срываются.

После провала Абеля Эрнандеса армейцы уже искали нового нападающего. В медиа были разные варианты: от дорогущих страйкеров типа Генри Оньекуру из «Эвертона» и Педро Абреу из «Флуминенсе» до ноунеймов из «Ливерпуля» и «Норшелланна». Но ни один из них по разным причинам до сих пор не оказался в ЦСКА: кто-то не хочет ехать в Россию, других не отпускают клубы, рассчитывая получить больше денег.

С продажей Чалова в нападении у Гончаренко играть будет вообще некому. Впереди у ЦСКА матчи с «Сочи» и (важно!) со «Спартаком», а в команде есть только Такума Нисимура и Лассана Н’Диайе, у которых в этом сезоне ровно 0 минут за основу.

Конечно, за 25 миллионов можно переплатить за кого-то из потенциальных кандидатов, а на сдачу перехватить у «Локомотива» Комличенко или забрать лучшего бомбардира лиги Соболева у «Крыльев Советов». Но давить деньгами — вообще не стиль ЦСКА. К тому же, нужно думать и о настоящем: новый форвард не встроится в игру команды также, как Чалов, который долго шел от дубля к важнейшему игроку основы.

25 миллионов — слишком мало для «Кристал Пэлас». После продажи Ван-Биссаки они могут заплатить больше.

В АПЛ самый раздутый трансферный рынок. Даже середняки и аутсайдеры лиги готовы платить дикие деньги за футболистов. Только в это трансферное окно «Лестер» отвалил за Айосе Переса больше 33 миллионов, а «Вулверхэмптон» отправил в «Бенифку» 38. Сам «Кристал Пэлас» заплатил больше 30 за Кристиана Бентеке в 2016-м — еще до общего безумства цен на трансферы.

Сейчас в Лондоне тоже готовы платить. Летом клуб провернул один из самых громких трансферов Англии, сдав в «Манчестер Юнайтед» Аарона Ван-Биссаку за 55 миллионов. Потрачено из них лишь восемь: у «Суонси» был выкуплен Джордан Айю, а у «Челси» — Гари Кэхилл.

Деньги у «Кристал Пэласа» есть, и в ЦСКА это знают. К тому же, через год Чалов будет стоить намного дороже 25 миллионов. Но только если а) снова станет лучшим бомбардиром РПЛ и b) выстрелит на Евро-2020 в составе сборной России. Первое точно реально: Федор продолжает регулярно забивать у Гончаренко и уже принес две победы — в дерби с «Локо» и на выезде в Казань. Второе после странного интервью коуча национальной команды Станислава Черчесова под вопросом. Но как минимум статус «второго после Дзюбы» на чемпионате Европы Чалов должен получить.

«Кристал Пэлас» — слабый вариант для Чалова. Ему нужно ехать в топ-клуб.

«Кристал Пэлас» — типичный середняк АПЛ, прошлый сезон закончивший на 12-м месте. Рой Ходжсон тренировал команду по принципу: «Отдай мяч Заа и отойди, он разберется». В итоге ивуариец наколотил 10 голов в лиге, а сейчас отказывается играть в Лондоне. «Эвертон» предлагает за Вилфрида около 60 миллионов, скоро его в «Пэласе» не будет.

Зачем Чалову ехать в команду без перспектив — только ради того, чтобы засветиться перед топ-клубами? То же самое можно сделать в ЦСКА, успешно сыграв в группе Лиги Европы. Армейцы умеют продавать правильно, дождавшись нужного предложения. Гинер не принял первое же предложение по Головину, хотя все выглядело очень заманчиво: «Ювентус» был готов выписать чек на 25 миллионов на следующей день. Но клуб посоветовался с игроком, сам оценил риски, подождал пару недель и получил 40, отдав своего воспитанника в куда более комфортные условия.

Лучший вариант для Федора — остаться в ЦСКА еще на год, а потом ехать в настоящий топ-клуб и покорять Европу. Идеальное предложение еще не поступило.