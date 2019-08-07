Клуб АПЛ предлагает 23 млн фунтов за Чалова. Но ЦСКА нельзя его отпускать
Нужно ждать лучшего оффера от настоящего
Нужно ждать лучшего оффера от настоящего
«Кристал Пэлас» действительно хочет купить Федора Чалова, которого в воскресенье просматривал скаут «Манчестер Юнайтед». Сначала лондонцы предложили за футболиста ЦСКА 14 миллионов фунтов, теперь — 23 с бонусами. В евро это больше 25 миллионов — дороже Гинер продавал только Головина.
Кажется, что за 20-летнего нападающего, который стабильно провел всего один сезон в не самом сильном чемпионате, это действительно много. Но ЦСКА нельзя отпускать Федора прямо сейчас.
Давайте подождем пару дней. Я встречался с представителями клуба, понял их позицию. Они могут отказаться от предложения и в 50, и от даже 100 миллионов. Это их право, и подсказывать им я ничего не буду. Если они не захотят продавать Чалова, то ничего тут не сделаешь. Агент Чалова Шандон Варга — в интервью Sport24.
В ЦСКА вообще только один форвард. Все переговоры по заменам пока срываются.
После провала Абеля Эрнандеса армейцы уже искали нового нападающего. В медиа были разные варианты: от дорогущих страйкеров типа Генри Оньекуру из «Эвертона» и Педро Абреу из «Флуминенсе» до ноунеймов из «Ливерпуля» и «Норшелланна». Но ни один из них по разным причинам до сих пор не оказался в ЦСКА:
С продажей Чалова в нападении у Гончаренко играть будет вообще некому. Впереди у ЦСКА матчи с «Сочи» и (важно!) со «Спартаком», а в команде есть только Такума Нисимура и Лассана Н’Диайе, у которых в этом сезоне ровно 0 минут за основу.
Конечно, за 25 миллионов можно переплатить за
25 миллионов — слишком мало для «Кристал Пэлас». После продажи
В АПЛ самый раздутый трансферный рынок. Даже середняки и аутсайдеры лиги готовы платить дикие деньги за футболистов. Только в это трансферное окно «Лестер» отвалил за Айосе Переса больше 33 миллионов, а «Вулверхэмптон» отправил в «Бенифку» 38. Сам «Кристал Пэлас» заплатил больше 30 за Кристиана Бентеке в 2016-м — еще до общего безумства цен на трансферы.
Сейчас в Лондоне тоже готовы платить. Летом клуб провернул один из самых громких трансферов Англии, сдав в «Манчестер Юнайтед» Аарона
Деньги у «Кристал Пэласа» есть, и в ЦСКА это знают. К тому же, через год Чалов будет стоить намного дороже 25 миллионов. Но только если а) снова станет лучшим бомбардиром РПЛ и b) выстрелит на Евро-2020 в составе сборной России. Первое точно реально: Федор продолжает регулярно забивать у Гончаренко и уже принес две победы — в дерби с «Локо» и на выезде в Казань. Второе после странного интервью коуча национальной команды Станислава Черчесова под вопросом. Но как минимум статус «второго после Дзюбы» на чемпионате Европы Чалов должен получить.
«Кристал Пэлас» — слабый вариант для Чалова. Ему нужно ехать в
«Кристал Пэлас» — типичный середняк АПЛ, прошлый сезон закончивший на 12-м месте. Рой Ходжсон тренировал команду по принципу: «Отдай мяч Заа и отойди, он разберется». В итоге ивуариец наколотил 10 голов в лиге, а сейчас отказывается играть в Лондоне. «Эвертон» предлагает за Вилфрида около 60 миллионов, скоро его в «Пэласе» не будет.
Зачем Чалову ехать в команду без перспектив — только ради того, чтобы засветиться перед
Лучший вариант для Федора — остаться в ЦСКА еще на год, а потом ехать в настоящий
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