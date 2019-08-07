Газинский рассказал, когда должен вернуться на поле
Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский рассказал, когда стоит ждать его возвращения на поле.
Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский рассказал, когда стоит ждать его возвращения на поле.
«Намли — мой конкурент по позиции? Он большее тяготеет к атаке, передней линии. Скорее, де Вильена — мой конкурент. Я всегда хорошо относился к конкуренции, она даёт право расти.
Когда ждать меня на поле? Не хотелось бы загадывать, но, по прогнозам врачей, в ноябре. Конечно, хочется выйти раньше, но всё будет зависеть от моего организма, от того, как будет идти восстановление, — приводит слова Газинского «Матч ТВ».
Напомним, Газинский получил травму плеча в контрольном матче в составе сборной России с «Чертаново» (6:0). Игра состоялась в начале июня текущего года. Позже футболисту была сделана операция.