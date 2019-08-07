Газинский рассказал, когда должен вернуться на поле

«Намли — мой конкурент по позиции? Он большее тяготеет к атаке, передней линии. Скорее, де Вильена — мой конкурент. Я всегда хорошо относился к конкуренции, она даёт право расти.

Когда ждать меня на поле? Не хотелось бы загадывать, но, по прогнозам врачей, в ноябре. Конечно, хочется выйти раньше, но всё будет зависеть от моего организма, от того, как будет идти восстановление, — приводит слова Газинского «Матч ТВ».