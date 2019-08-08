СМИ: ЦСКА отказался продавать футболиста Чалова в «Кристал Пэлас»

Ранее сообщалось, что английская команда предложила за 21-летнего форварда 23 млн. фунтов (около $28 млн).
«Предложение по покупке Чалова отклонено», — написал Никсон. Ранее сообщалось, что ЦСКА отклонил первое предложение «Кристал Пэлас» о трансфере в размере 14 млн фунтов.
В сезоне-2018/19 российский форвард принял участие в 37 матчах в различных турнирах за московский клуб, забив 17 мячей и сделав семь результативных передач. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионата России, а также был признан лучшим футболистом по системе гол+пас в турнире и лучшим игроком прошедшего сезона. В текущем сезоне в четырех матчах чемпионата России он забил два гола и отметился одной результативной передачей. За первую команду армейцев Чалов выступает с 2017 года, с ней он стал обладателем Суперкубка России в 2018 году.
В составе сборной России он дебютировал в марте, он провел два матча за национальную команду, не отметившись результативными действиями.