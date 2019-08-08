СМИ: ЦСКА отказался продавать футболиста Чалова в «Кристал Пэлас»

В сезоне-2018/19 российский форвард принял участие в 37 матчах в различных турнирах за московский клуб, забив 17 мячей и сделав семь результативных передач. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионата России, а также был признан лучшим футболистом по системе гол+пас в турнире и лучшим игроком прошедшего сезона. В текущем сезоне в четырех матчах чемпионата России он забил два гола и отметился одной результативной передачей. За первую команду армейцев Чалов выступает с 2017 года, с ней он стал обладателем Суперкубка России в 2018 году.