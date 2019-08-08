Футболист «Зенита» Смольников готов сыграть с «Динамо»

Источник: РИА "Новости"

Матч «Динамо» — «Зенит» пройдет 10 августа в Москве. Смольников получил повреждение в матче второго тура чемпионата страны против «Сочи» (2:0).

«Он готов играть на 100 процентов. Он всю неделю тренировался», — сказал Семак.

В четверг проходит открытая тренировка «Зенита» в преддверии матча с «Динамо». В ней, в частности, принимает участие форвард Артем Дзюба, к которому, по информации СМИ, проявляют интерес английские клубы. 8 августа в Англии закрывается трансферное окно.

«Дзюба сейчас здесь. Вы все можете его лицезреть на тренировке», — сказал Семак.

После четырех туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России с 10 очками. «Динамо» занимает 10-е место с пятью очками.

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