Семак: Немногие команды РПЛ могут играть в обороне так, как «Динамо»

Источник: РИА "Новости"

Команда из Санкт-Петербурга сыграет с «Динамо» в Москве 10 августа. Игра пройдет на «ВТБ-Арене — Центральном стадионе “Динамо” имени Льва Яшина», начало встречи — 19:00 мск.

«Динамо» — очень организованная команда, в этом сезоне действует более агрессивно, встречает более высоко, — сказал Семак. — Думаю, что немногие команды способны на такую игру в обороне в нашей премьер-лиге. Что касается атакующих действий, с появлением новых игроков команда стала сильнее. Нас ждет очень тяжелый матч.

Также главный тренер «Зенита» заверил журналистов в том, что матчи против «Динамо» и «Рубина» не являются для него принципиальными. Главным тренером московского клуба является Дмитрий Хохлов, с которым Семак играл за ЦСКА и сборную России. Одним из тренеров казанской команды является Роман Шаронов, вместе с которым полузащитник выступал за клуб из столицы Татарстана.

«Интриг точно нет, подтекста как такового тоже нет, — отметил он. — И Дима Хохлов, и Рома Шаронов друзья в жизни на протяжении многих лет, но жизнь — это жизнь, а работа — это работа. Я очень рад за Хохлова — сейчас появилась возможность приглашать игроков, которые ему нужны, чтобы усиливать потенциал команды. Также и за Рому Шаронова, который прекрасно дебютировал».