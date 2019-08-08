Семак: Немногие команды РПЛ могут играть в обороне так, как «Динамо»

Команда из
«Динамо» — очень организованная команда, в этом сезоне действует более агрессивно, встречает более высоко, — сказал Семак. — Думаю, что немногие команды способны на такую игру в обороне в нашей
Также главный тренер «Зенита» заверил журналистов в том, что матчи против «Динамо» и «Рубина» не являются для него принципиальными. Главным тренером московского клуба является Дмитрий Хохлов, с которым Семак играл за ЦСКА и сборную России. Одним из тренеров казанской команды является Роман Шаронов, вместе с которым полузащитник выступал за клуб из столицы Татарстана.
«Интриг точно нет, подтекста как такового тоже нет, — отметил он. — И Дима Хохлов, и Рома Шаронов друзья в жизни на протяжении многих лет, но жизнь — это жизнь, а работа — это работа. Я очень рад за Хохлова — сейчас появилась возможность приглашать игроков, которые ему нужны, чтобы усиливать потенциал команды. Также и за Рому Шаронова, который прекрасно дебютировал».
«Я всегда радуюсь их успехам, но в противостоянии друг с другом, понятно, что всем нужна победа. Игры никак не отражаются на наших отношениях», — добавил главный тренер