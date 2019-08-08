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14:01 (мск), источник: ТАСС

Семак: Немногие команды РПЛ могут играть в обороне так, как «Динамо»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 августа. /ТАСС/. Российская премьер-лига (РПЛ) имеет немного футбольных клубов, которые играют в обороне так, как московское «Динамо». Такое мнение журналистам высказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

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Источник: РИА "Новости"

Команда из Санкт-Петербурга сыграет с «Динамо» в Москве 10 августа. Игра пройдет на «ВТБ-Арене — Центральном стадионе “Динамо” имени Льва Яшина», начало встречи — 19:00 мск.

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«Динамо» — очень организованная команда, в этом сезоне действует более агрессивно, встречает более высоко, — сказал Семак. — Думаю, что немногие команды способны на такую игру в обороне в нашей премьер-лиге. Что касается атакующих действий, с появлением новых игроков команда стала сильнее. Нас ждет очень тяжелый матч.

Также главный тренер «Зенита» заверил журналистов в том, что матчи против «Динамо» и «Рубина» не являются для него принципиальными. Главным тренером московского клуба является Дмитрий Хохлов, с которым Семак играл за ЦСКА и сборную России. Одним из тренеров казанской команды является Роман Шаронов, вместе с которым полузащитник выступал за клуб из столицы Татарстана.

«Интриг точно нет, подтекста как такового тоже нет, — отметил он. — И Дима Хохлов, и Рома Шаронов друзья в жизни на протяжении многих лет, но жизнь — это жизнь, а работа — это работа. Я очень рад за Хохлова — сейчас появилась возможность приглашать игроков, которые ему нужны, чтобы усиливать потенциал команды. Также и за Рому Шаронова, который прекрасно дебютировал».

«Я всегда радуюсь их успехам, но в противостоянии друг с другом, понятно, что всем нужна победа. Игры никак не отражаются на наших отношениях», — добавил главный тренер сине-бело-голубых.

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