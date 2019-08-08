Возможный переход Чалова в АПЛ обесценили
Бывший президент и генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус в своем Twitter высказался о возможном переходе форварда столичного ЦСКА Федора Чалова в английский «Кристал Пэлас».
Бывший президент и генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус в своем Twitter высказался о возможном переходе форварда столичного ЦСКА Федора Чалова в английский «Кристал Пэлас».
«Прогрессировать там крайне сложно. Печально, если это случится. Ну и не забываем, что “Кристал Пэлас” — это прямо эталонный такой середняк, не выигрывавший вообще ничего никогда, серый беспросветный ноунейм. Я не против переездов как таковых, я против переездов в серость за “прогрессом”», — написал Геркус.
Ранее в четверг, 8 августа, стало известно, что ЦСКА готов отпустить Чалова в «Кристал Пэлас» за 30 миллионов евро. За неделю до этого английский клуб предлагал за 21-летнего форварда 15 миллионов.
Чалов — воспитанник армейского клуба. В составе ЦСКА нападающий провел 65 матчей и забил 27 голов. Также на его счету два матча в составе сборной России. По итогам сезона-2018/2019 Чалов стал лучшим бомбардиром Российской
Геркус стал президентом «Локомотива» летом 2016 года, в 2018-м его должность была переименована в «генеральный директор». В конце того же года он покинул клуб.
«Кристал Пэлас» в прошлом розыгрыше Английской
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