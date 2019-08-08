«Ростов» является самым тестируемым на допинг футбольным клубом в новом сезоне РПЛ

Источник: РИА "Новости"

В июле допинг-тестирование прошли защитник Евгений Чернов, полузащитники Алексей Ионов, Бактиёр Зайнутдинов, Александр Зуев и Роман Еременко, для которого эта проверка стала второй с начала 2019 года.

Всего в июле прошли допинг-тестирование 26 футболистов клубов РПЛ. Второе место по числу проверок занимает московский «Спартак», у которого было протестировано четыре футболиста: полузащитники Александр Ташаев, Наиль Умяров, Аяз Гулиев и нападающий Георгий Мелкадзе. Для Гулиева и Мелкадзе это были вторые проверки на допинг с начала 2019 года.

По два футболиста прошли тест в июле у футбольных клубов «Динамо», «Зенит», «Локомотив», «Оренбург», «Рубин», «Сочи», «Тамбов» и ЦСКА, один футболист — из тульского «Арсенала». Игроки клубов «Ахмат», «Краснодар», «Крылья Советов», «Урал» и «Уфа» не сдавали тесты на допинг в июле.