«Ростов» является самым тестируемым на допинг футбольным клубом в новом сезоне РПЛ
МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб «Ростов» из
МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб «Ростов» из
В июле
Всего в июле прошли
По два футболиста прошли тест в июле у футбольных клубов «Динамо», «Зенит», «Локомотив», «Оренбург», «Рубин», «Сочи», «Тамбов» и ЦСКА, один футболист — из тульского «Арсенала». Игроки клубов «Ахмат», «Краснодар», «Крылья Советов», «Урал» и «Уфа» не сдавали тесты на допинг в июле.
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