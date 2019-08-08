Текущие события
Футбол. Еврокубки
перерыв
Астана
Валлетта
30
Футбол. Еврокубки
18:30
АЕК Л
Гент
Футбол. Еврокубки
19:00
Пюник
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Еврокубки
19:00
Спарта П
Трабзонспор
Футбол. Еврокубки
19:15
Университатя Кр
АЕК
Футбол. Еврокубки
19:30
Бреннбю
Брага
Футбол. Еврокубки
19:45
Вентспилс
Витория Гимарайнш
Футбол. Еврокубки
20:00
Шериф
АИК
Футбол. Еврокубки
20:00
Мольде
Арис
Футбол. Еврокубки
20:00
Тун
Спартак
Футбол. Еврокубки
20:00
Мариуполь
АЗ
Футбол. Еврокубки
20:00
Хеугесунн
ПСВ
Футбол. Еврокубки
20:00
Мальме
Зриньски
Футбол. Еврокубки
20:00
Нефтчи
Бней-Иегуда
Футбол. Еврокубки
20:30
Маккаби Тель-Авив
Судува
Футбол. Еврокубки
20:30
Лудогорец
ТНС
Футбол. Еврокубки
20:30
Антверпен
Виктория Пл
Футбол. Еврокубки
20:30
Фейеноорд
Динамо Тб
Футбол. Еврокубки
20:30
Локомотив Пл
Страсбур
Футбол. Еврокубки
20:30
ЦСКА Сф
Заря Лг
Футбол. Еврокубки
20:45
Сараево
БАТЭ
Футбол. Еврокубки
21:00
Дюделанж
Нымме Калью
Футбол. Еврокубки
21:00
Норчепинг
Хапоэль Беэр-Шева
Футбол. Еврокубки
21:00
Мидтьюлланн
Рейнджерс
Футбол. Еврокубки
21:00
Риека
Абердин
Футбол. Еврокубки
21:30
Аустрия В
Аполлон
Футбол. Еврокубки
21:30
Стяуа
Млада-Болеслав
Футбол. Еврокубки
21:30
Вадуц
Айнтрахт Ф
Футбол. Еврокубки
22:00
Торино
Шахтер С
Футбол. Еврокубки
22:00
Легия
Атромитос А
Футбол. Еврокубки
22:00
Партизан
Йени Малатьяспор
Футбол. Еврокубки
22:00
Люцерн
Эспаньол
Все события
Фоторепортажи
14ЦСКА — «Локомотив»: ВАР помог армейцам победить
12Артемий Панарин и Алиса Знарок: лавстори
15:27 (мск), источник: ТАСС

«Ростов» является самым тестируемым на допинг футбольным клубом в новом сезоне РПЛ

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб «Ростов» из Ростова-на-Дону по итогам первого месяца Российской премьер-лиги (РПЛ) стал самым тестируемым Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) клубом. Согласно материалам РУСАДА, предоставленным ТАСС, в июле было протестировано пять футболистов команды.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В июле допинг-тестирование прошли защитник Евгений Чернов, полузащитники Алексей Ионов, Бактиёр Зайнутдинов, Александр Зуев и Роман Еременко, для которого эта проверка стала второй с начала 2019 года.

Всего в июле прошли допинг-тестирование 26 футболистов клубов РПЛ. Второе место по числу проверок занимает московский «Спартак», у которого было протестировано четыре футболиста: полузащитники Александр Ташаев, Наиль Умяров, Аяз Гулиев и нападающий Георгий Мелкадзе. Для Гулиева и Мелкадзе это были вторые проверки на допинг с начала 2019 года.

По два футболиста прошли тест в июле у футбольных клубов «Динамо», «Зенит», «Локомотив», «Оренбург», «Рубин», «Сочи», «Тамбов» и ЦСКА, один футболист — из тульского «Арсенала». Игроки клубов «Ахмат», «Краснодар», «Крылья Советов», «Урал» и «Уфа» не сдавали тесты на допинг в июле.

Смотрите также:

Ростов
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 "Предупредил американца: Если подеремся, то меня будет лечить государство, а ты будешь лечиться за свои деньги"
Сколько зарабатывают "девушки с табличками"
Трансфер Неймара: «Реал» отдает €120 млн и Модрича
«Спартаку» предрекли психологические проблемы в матче с «Туном»
СМИ: ЦСКА отказался продавать нападающего в клуб АПЛ
Чемпион России в составе «Зенита» перешел в ФК «Сочи»
Названы претенденты на звание лучшего нападающего ЛЧ
«Ред Булл» или новая команда: куда может перейти Квят
Второй мельдоний? Экдистерон - потенциальная проблема спорта РФ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь