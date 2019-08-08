Матч чемпионата России по футболу «Тамбов» — «Краснодар» перенесен на 18 августа

«Краснодар» в среду дома уступил «Порту» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов со счетом 0:1. Ответный матч пройдет в Португалии 13 августа.

«Российская премьер-лига согласовала перенос матча 6-го тура “Тамбов” — “Краснодар”. Встреча, ранее запланированная на 17 августа, пройдет в воскресенье, 18 августа. Стартовый свисток на стадионе “Мордовия-Арена” в Саранске прозвучит в 16:30 по московскому времени», — говорится в сообщении.

«Тамбов» проводит домашние матчи сезона в Саранске на «Мордовия-Арене» из-за того, что домашний стадион клуба не прошел лицензирование.