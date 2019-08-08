Матч чемпионата России по футболу «Тамбов» — «Краснодар» перенесен на 18 августа
ТАСС, 8 августа. Встреча шестого тура чемпионата России по футболу между клубами «Тамбов» и «Краснодар» перенесена с 17 на 18 августа. Об этом сообщает
ТАСС, 8 августа. Встреча шестого тура чемпионата России по футболу между клубами «Тамбов» и «Краснодар» перенесена с 17 на 18 августа. Об этом сообщает
«Краснодар» в среду дома уступил «Порту» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов со счетом 0:1. Ответный матч пройдет в Португалии 13 августа.
«Российская
«Тамбов» проводит домашние матчи сезона в Саранске на «Мордовия-Арене»
«Краснодар» после четырех туров занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России набрав семь очков, «Тамбов» идет на 14-й строчке, в активе клуба три балла.