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15:56 (мск), источник: ТАСС

Матч чемпионата России по футболу «Тамбов» — «Краснодар» перенесен на 18 августа

ТАСС, 8 августа. Встреча шестого тура чемпионата России по футболу между клубами «Тамбов» и «Краснодар» перенесена с 17 на 18 августа. Об этом сообщает пресс-служба краснодарской команды.

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«Краснодар» в среду дома уступил «Порту» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов со счетом 0:1. Ответный матч пройдет в Португалии 13 августа.

«Российская премьер-лига согласовала перенос матча 6-го тура “Тамбов” — “Краснодар”. Встреча, ранее запланированная на 17 августа, пройдет в воскресенье, 18 августа. Стартовый свисток на стадионе “Мордовия-Арена” в Саранске прозвучит в 16:30 по московскому времени», — говорится в сообщении.

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«Тамбов» проводит домашние матчи сезона в Саранске на «Мордовия-Арене» из-за того, что домашний стадион клуба не прошел лицензирование.

«Краснодар» после четырех туров занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России набрав семь очков, «Тамбов» идет на 14-й строчке, в активе клуба три балла.

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