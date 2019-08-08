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16:16 (мск), источник: ТАСС

Чемпион России в составе «Зенита» Заболотный перешел в ФК «Сочи»

ТАСС, 8 августа. Российский нападающий Антон Заболотный перешел из петербургского «Зенита» в футбольный клуб «Сочи». Об этом сообщает пресс-служба сочинской команды.

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Источник: РИА "Новости"

Подробности соглашения с 28-летним футболистом не сообщаются.

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Заболотный стал седьмым футболистом, этим летом перешедшим из «Зенита» в «Сочи», который впервые пробился в высший дивизион чемпионата России. Ранее состав сочинского клуба пополнили российские защитники Ибрагим Цаллагов, Эльмир Набиуллин и Иван Новосельцев, эквадорский полузащитник Кристиан Нобоа, российские нападающие Дмитрий Полоз и Андрей Мостовой (на правах аренды).

Заболотный перешел из «Тосно» в «Зенит» в январе 2018 года за €1,5 млн (по данным Transfermarkt). В составе петербургского клуба футболист провел 44 встречи, в которых четырежды отличился и сделал четыре голевые передачи, в прошлом сезоне он стал чемпионом России вместе с «Зенитом». Ранее воспитанник московского ЦСКА Заболотный выступал за воронежский «Факел», «Уфу», брянское «Динамо», «Урал» и астраханский «Волгарь-Газпром» (сейчас клуб называется «Волгарь»). В составе сборной России Заболотный принял участие в девяти встречах, забил один мяч и сделал две голевые передачи.

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В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи» занимает предпоследнее, 15-е место, набрав одно очко после четырех матчей. В пятом туре «Сочи» на выезде сыграет с ЦСКА 11 августа. «Зенит» лидирует в чемпионате России с 10 очками, в пятом туре петербургский клуб на выезде сыграет с московским «Динамо», игра пройдет 10 августа.

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