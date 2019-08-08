Чемпион России в составе «Зенита» Заболотный перешел в ФК «Сочи»

Заболотный стал седьмым футболистом, этим летом перешедшим из «Зенита» в «Сочи», который впервые пробился в высший дивизион чемпионата России. Ранее состав сочинского клуба пополнили российские защитники Ибрагим Цаллагов, Эльмир Набиуллин и Иван Новосельцев, эквадорский полузащитник Кристиан Нобоа, российские нападающие Дмитрий Полоз и Андрей Мостовой (на правах аренды).

Заболотный перешел из «Тосно» в «Зенит» в январе 2018 года за €1,5 млн (по данным Transfermarkt). В составе петербургского клуба футболист провел 44 встречи, в которых четырежды отличился и сделал четыре голевые передачи, в прошлом сезоне он стал чемпионом России вместе с «Зенитом». Ранее воспитанник московского ЦСКА Заболотный выступал за воронежский «Факел», «Уфу», брянское «Динамо», «Урал» и астраханский «Волгарь-Газпром» (сейчас клуб называется «Волгарь»). В составе сборной России Заболотный принял участие в девяти встречах, забил один мяч и сделал две голевые передачи.