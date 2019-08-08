Агент Чалова объяснил, почему форвард остался в ЦСКА

Ранее стало известно, что ЦСКА отклонил предложение «Кристал Пэлас» о покупке Чалова за 14 миллионов фунтов стерлингов. Впоследствии английский клуб увеличил сумму до 23 миллионов.
«Фёдор — один из самых ярких футболистов в Европе, и повышенный интерес к нему совершенно оправдан. В особенности со стороны одного клуба премьер-лиги, который сделал значительное предложение перекупить его, но в ЦСКА отказались от продажи футболиста. Позиция ЦСКА совершенно понятна — перед ними стоят серьезные цели, и Фёдор для них самый важный игрок. Мы будем следить за развитием событий и уверены, что в любом случае Фёдора ожидает большое будущее», — говорится в заявлении Эмиле, которое он предоставил РИА Новости.
Чалов в прошлом сезоне забил 17 голов в 37 матчах за ЦСКА. В марте футболист дебютировал в составе сборной России.