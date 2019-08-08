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18:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Агент Чалова объяснил, почему форвард остался в ЦСКА

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости, Вероника Столбунова. Руководство московского футбольного клуба ЦСКА отказалось продавать нападающего Фёдора Чалова, несмотря на выгодное предложение, сообщил РИА Новости агент форварда армейцев Кристиан Эмиле.

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Источник: РИА "Новости"
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Ранее стало известно, что ЦСКА отклонил предложение «Кристал Пэлас» о покупке Чалова за 14 миллионов фунтов стерлингов. Впоследствии английский клуб увеличил сумму до 23 миллионов.

«Фёдор — один из самых ярких футболистов в Европе, и повышенный интерес к нему совершенно оправдан. В особенности со стороны одного клуба премьер-лиги, который сделал значительное предложение перекупить его, но в ЦСКА отказались от продажи футболиста. Позиция ЦСКА совершенно понятна — перед ними стоят серьезные цели, и Фёдор для них самый важный игрок. Мы будем следить за развитием событий и уверены, что в любом случае Фёдора ожидает большое будущее», — говорится в заявлении Эмиле, которое он предоставил РИА Новости.

Чалов в прошлом сезоне забил 17 голов в 37 матчах за ЦСКА. В марте футболист дебютировал в составе сборной России.

ЦСКА не продал Чалова. Почему
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16:13 (мск)© Ньюстюб
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