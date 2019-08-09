ЦСКА претендует на форварда «Флуминенсе»

Сумма трансфера может составить €15 млн. Однако стоит отметить, что «Флуминенсе» обладает только 50 процентами прав на футболиста.

В 2019 году Педро провел за «Флуминенсе» 11 матчей, в которых забил пять мячей и сделал одну голевую передачу. Его соглашение с клубом рассчитано до лета 2021 года.