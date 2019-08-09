ЦСКА претендует на форварда «Флуминенсе»
Московский ЦСКА рассматривает вариант трансфера нападающего «Флуминенсе» Педро Гильерме Абреу дос Сантоса, сообщает uol.com.br.
Московский ЦСКА рассматривает вариант трансфера нападающего «Флуминенсе» Педро Гильерме Абреу дос Сантоса, сообщает uol.com.br.
Сумма трансфера может составить €15 млн. Однако стоит отметить, что «Флуминенсе» обладает только 50 процентами прав на футболиста.
Примечательно, что также форварда хочет приобрести итальянская «Фиорентина».
В 2019 году Педро провел за «Флуминенсе» 11 матчей, в которых забил пять мячей и сделал одну голевую передачу. Его соглашение с клубом рассчитано до лета 2021 года.