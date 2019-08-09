Защитник сборной России по футболу Нойштедтер подписал контракт с «Динамо»

Источник: РИА "Новости"

Контракт с 31-летним защитником рассчитан на один год. Ранее состав «Динамо» пополнили полузащитники Себастьян Шиманьский и Шарль Каборе, защитники Игорь Калинин, Заурбек Плиев, Иван Ордец, Сергей Паршивлюк и нападающие Рамиль Шейдаев и Клинтон Н’Жи.

Последним клубом футболиста был турецкий «Фенербахче», стороны не стали продлевать контракт, который истек 1 июля 2019 года. За турецкий клуб Нойштедтер выступал с 2016 года, за это время он провел 181 матч в разных турнирах, в которых забил восемь мячей. Также он выступал за немецкие «Майнц», менхенгладбахскую «Боруссию» и «Шальке».

Нойштедтер получил российское гражданство в 2016 году. В составе сборной России футболист провел 12 матчей, забив один гол.

«Динамо» занимает десятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в активе пять очков. В следующем матче 10 августа столичный клуб дома встретится с петербургским «Зенитом».

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