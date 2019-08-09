Футболист дортмундской «Боруссии» Филипп перешел в московское «Динамо»

Филипп перешел в «Боруссию» в 2017 году из «Фрайбурга», всего за клуб он провел 51 матч в разных турнирах, забил 11 мячей и сделал восемь голевых передач. В прошлом сезоне он сыграл 23 матча, в которых забил два гола и сделал три результативные передачи.