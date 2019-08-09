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14:20 (мск), источник: ТАСС

Футболист дортмундской «Боруссии» Филипп перешел в московское «Динамо»

ТАСС, 9 августа. Нападающий дортмундской «Боруссии» Максимилиан Филипп перешел в московский футбольный клуб «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба столичной команды.

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Контракт с 25-летним немецким игроком рассчитан на четыре года.

Ранее немецкое издание Bild сообщало, что «Динамо» заплатит за игрока €20 млн, что является рекордом для московского клуба. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в €13 млн.

Филипп перешел в «Боруссию» в 2017 году из «Фрайбурга», всего за клуб он провел 51 матч в разных турнирах, забил 11 мячей и сделал восемь голевых передач. В прошлом сезоне он сыграл 23 матча, в которых забил два гола и сделал три результативные передачи.

Во время загрузки произошла ошибка.

В составе молодежной сборной Германии он стал чемпионом Европы 2017 года.

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