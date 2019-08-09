Немецкий футболист Филипп заявил, что для него честь выступать за «Динамо»
ТАСС, 9 августа. Немецкий новичок футбольного клуба «Динамо» Максимилиан Филипп заявил, что для него честь играть за московский клуб. Слова 25-летнего футболиста приводит
ТАСС, 9 августа. Немецкий новичок футбольного клуба «Динамо» Максимилиан Филипп заявил, что для него честь играть за московский клуб. Слова 25-летнего футболиста приводит
В пятницу «Динамо» объявило о переходе Филиппа из дортмундской «Боруссии».
«Особенным стал мой приезд в Москву, когда я получше познакомился с городом, с самим клубом, это упростило мое решение перебраться в Россию. Могу сказать, что для меня честь выступать за “Динамо”, у
Форвард перешел в «Боруссию» в 2017 году из «Фрайбурга», всего за клуб он провел 51 матч в разных турнирах, забил 11 мячей и сделал восемь голевых передач. В прошлом сезоне он сыграл 23 матча, в которых забил два гола и сделал три результативные передачи.
В составе молодежной сборной Германии он стал чемпионом Европы 2017 года.