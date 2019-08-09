Немецкий футболист Филипп заявил, что для него честь выступать за «Динамо»

«Особенным стал мой приезд в Москву, когда я получше познакомился с городом, с самим клубом, это упростило мое решение перебраться в Россию. Могу сказать, что для меня честь выступать за “Динамо”, у бело-голубых славная история, но последние годы получились очень трудными. Сейчас у клуба поменялся менеджмент, появились новые цели, все это показалось мне интересным. Постараемся пробиться в еврокубки, где “Динамо” должно выступать каждый год», — сказал Филипп.