Нойштедтер сразу согласился перейти в ФК «Динамо», несмотря на предложения из других стран

Источник: РИА "Новости"

В пятницу 31-летний защитник подписал с «Динамо» однолетний контракт. Также в пятницу «Динамо» объявило о трансфере из дортмундской «Боруссии» немецкого нападающего Максимилиана Филиппа.

«Над приглашением “Динамо” долго не думал — понадобилось три-четыре дня, чтобы утрясти все формальности, — заявил Нойштедтер. — У меня были предложения из других стран, но, когда на меня вышло “Динамо”, сразу согласился. Рад приступить к тренировкам со своими новыми партнерами, постараемся вместе сделать нынешний сезон максимально успешным и запоминающимся для нашей команды. У меня состоялся разговор с Дмитрием Хохловым — главный тренер видит меня на позиции опорного полузащитника, но при необходимости я могу сыграть и в центре обороны».

Последним клубом футболиста был турецкий «Фенербахче», стороны не стали продлевать контракт, который истек 1 июля 2019 года. За турецкий клуб Нойштедтер выступал с 2016 года, за это время он провел 181 матч в разных турнирах, в которых забил восемь мячей. Также он выступал за немецкие «Майнц», менхенгладбахскую «Боруссию» и «Шальке».