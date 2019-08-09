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14:49 (мск), источник: ТАСС

Нойштедтер сразу согласился перейти в ФК «Динамо», несмотря на предложения из других стран

ТАСС, 9 августа. Защитник сборной России по футболу Роман Нойштедтер заявил, что он сразу согласился перейти в московское «Динамо», несмотря на интерес со стороны иностранных клубов. Слова футболиста приводит пресс-служба московского клуба.

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Источник: РИА "Новости"

В пятницу 31-летний защитник подписал с «Динамо» однолетний контракт. Также в пятницу «Динамо» объявило о трансфере из дортмундской «Боруссии» немецкого нападающего Максимилиана Филиппа.

«Над приглашением “Динамо” долго не думал — понадобилось три-четыре дня, чтобы утрясти все формальности, — заявил Нойштедтер. — У меня были предложения из других стран, но, когда на меня вышло “Динамо”, сразу согласился. Рад приступить к тренировкам со своими новыми партнерами, постараемся вместе сделать нынешний сезон максимально успешным и запоминающимся для нашей команды. У меня состоялся разговор с Дмитрием Хохловым — главный тренер видит меня на позиции опорного полузащитника, но при необходимости я могу сыграть и в центре обороны».

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Последним клубом футболиста был турецкий «Фенербахче», стороны не стали продлевать контракт, который истек 1 июля 2019 года. За турецкий клуб Нойштедтер выступал с 2016 года, за это время он провел 181 матч в разных турнирах, в которых забил восемь мячей. Также он выступал за немецкие «Майнц», менхенгладбахскую «Боруссию» и «Шальке».

«Динамо» занимает десятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в активе пять очков после четырех туров. В следующем матче 10 августа столичный клуб дома встретится с петербургским «Зенитом».

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