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16:53 (мск), источник: Sport24

Агент Тельо подтвердил интерес «Краснодара» к воспитаннику «Барселоны»

Хосе Мариа Оробитт, агент полузащитника «Бетиса» Кристиана Тельо, прокомментировал интерес к своему клиенту со стороны «Краснодара».

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Источник: AP 2019

Ранее в испанских СМИ появилась информация, что российский клуб считается фаворитом в борьбе за 27-летнего хавбека.

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В контракте игрока прописана сумма отступных в размере 12 миллионов евро. Тельо является воспитанником «Барселоны».

«Действительно, “Краснодар” проявляет интерес к Тельо. Но есть некоторые трудности. Футболист хоть и имеет невысокую трансферную стоимость в размере 12 миллионов, но часть прав на Кристиана до сих пор принадлежит “Барселоне”. Это усложняет переговорный процесс. Посмотрим, как все сложится», — сказал Оробитт в беседе с корреспондентом Sport24 Павлом Гуревичем.

Тельо выступал за «Барселону» с 2011 по 2014 год, после чего на правах аренды играл за «Порту» и «Фиорентину». В прошлом сезоне в составе «Бетиса» Тельо провел 41 матч во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 9 результативных передач.

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