Агент Тельо подтвердил интерес «Краснодара» к воспитаннику «Барселоны»

Источник: AP 2019

Ранее в испанских СМИ появилась информация, что российский клуб считается фаворитом в борьбе за 27-летнего хавбека.

В контракте игрока прописана сумма отступных в размере 12 миллионов евро. Тельо является воспитанником «Барселоны».

«Действительно, “Краснодар” проявляет интерес к Тельо. Но есть некоторые трудности. Футболист хоть и имеет невысокую трансферную стоимость в размере 12 миллионов, но часть прав на Кристиана до сих пор принадлежит “Барселоне”. Это усложняет переговорный процесс. Посмотрим, как все сложится», — сказал Оробитт в беседе с корреспондентом Sport24 Павлом Гуревичем.