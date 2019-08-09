Агент Тельо подтвердил интерес «Краснодара» к воспитаннику «Барселоны»
Хосе Мариа Оробитт, агент полузащитника «Бетиса» Кристиана Тельо, прокомментировал интерес к своему клиенту со стороны «Краснодара».
Хосе Мариа Оробитт, агент полузащитника «Бетиса» Кристиана Тельо, прокомментировал интерес к своему клиенту со стороны «Краснодара».
Ранее в испанских СМИ появилась информация, что российский клуб считается фаворитом в борьбе за 27-летнего хавбека.
В контракте игрока прописана сумма отступных в размере 12 миллионов евро. Тельо является воспитанником «Барселоны».
«Действительно, “Краснодар” проявляет интерес к Тельо. Но есть некоторые трудности. Футболист хоть и имеет невысокую трансферную стоимость в размере 12 миллионов, но часть прав на Кристиана до сих пор принадлежит “Барселоне”. Это усложняет переговорный процесс. Посмотрим, как все сложится», — сказал Оробитт в беседе с корреспондентом Sport24 Павлом Гуревичем.
Тельо выступал за «Барселону» с 2011 по 2014 год, после чего на правах аренды играл за «Порту» и «Фиорентину». В прошлом сезоне в составе «Бетиса» Тельо провел 41 матч во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 9 результативных передач.