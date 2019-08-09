Иванович — о чемпионате Англии, Лэмпарде и своей тренерской карьере
Перед стартом чемпионата Англии капитан «Зенита» и бывший защитник «Челси» Бранислав Иванович рассказал «СЭ» о шансах на успех в
Перед стартом чемпионата Англии капитан «Зенита» и бывший защитник «Челси» Бранислав Иванович рассказал «СЭ» о шансах на успех в
— Сегодня начинается новый чемпионат Англии. Будете за «Челси» болеть? — вопрос Ивановичу.
— Конечно. Причины болеть за «Челси» у меня всегда были. А сейчас появилась еще одна — Фрэнк Лэмпард вернулся в команду, и все болельщики «Челси» ждут от него многого. У Фрэнка непростая ситуация, но я верю: он справится.
— Как отреагировали, когда узнали, что Лэмпард возглавит «Челси»?
— Он заслужил. Тренерская работа отличается от работы футболиста, но он показал, что достоин ее. В прошлом сезоне Фрэнк вывел «Дерби Каунти» в финал
— Вы с Лэмпардом играли вместе шесть лет — с 2008-го по 2014-й. Чувствовали, что он станет тренером?
— Было понятно, что он останется в футболе и займется тренерской работой. Это человек, который всегда старался улучшать свою игру и делать лучше партнеров по команде. Как игрок, он всегда понимал футбол очень хорошо. Со стороны кажется, что у него достаточно быстро все получилось, но на самом деле он много учился и заслужил терпением и работой этот шанс. Большой плюс в том, что Фрэнк — легенда клуба, он вписал в историю «Челси» много рекордов.
— Как вы оцениваете шансы «Челси» в будущем сезоне? Без Азара и без покупок будет тяжело.
— Непростая ситуация. Но я уверен, что результат будет зависеть от других вещей. В первый год во главе команды сложно выиграть чемпионат, но такое бывало. Шансы побороться за титул есть.
— Чья тактика вам больше нравится — Пепа Гвардьолы или Юргена Клоппа?
— Я не работал с ними, но играл против их команд. Тактически оба хорошо подкованы, эмоционально ведут себя на бровке. Но я больше люблю, как играет «Сити». Люблю, когда команда доминирует. Минус только в том, что его футболисты иногда заигрываются — тогда смотреть становится неинтересно. Но зато все игроки знают, что и как делать на поле в тот или иной момент.
— В субботу матч с «Динамо». Для фанатов «Зенита» это раздражитель, как и «Спартак». А у вас какой настрой?
— Уже третий год играю в России, и с «Динамо» всякий раз при мне получались непростые игры. Даже если обыгрывали его, всегда с трудом. В прошлом году мы тоже сначала встречались дома с «Краснодаром», а потом с «Динамо» в гостях. Я еще тогда сказал: жду, что матч с «Динамо» будет сложнее, ведь оно любит физический футбол, в котором много движения.
— Вы сейчас все время играете в паре с Ракицким. Как между вами разделяются функции в центре обороны?
— Мы с Раки хорошо начали год, и наши взаимосвязи улучшались от матча к матчу. Но главное, что мы стали сильнее, как команда. А в команде важно, чтобы пара центральных защитников чувствовала друг друга.
— Ракицкий на тренировках постоянно штрафные отрабатывает?
— Вообще не видел, как он исполняет их на тренировках. Это от природы — хороший, классный удар.
— Как Малком выглядит на тренировках? Чувствуется, что он из «Барселоны»?
— Сразу видно: сильный игрок, который может помочь команде. Ему нужно время, чтобы показать лучший футбол. На тренировках выглядит отлично, владеет мячом очень хорошо. Ждем результативных действий на поле.
— В прошлом сезоне вы делили капитанскую повязку с Анюковым. Сейчас вы — единственный капитан. Что изменилось после ухода Анюкова?
— Ничего, все осталось по-прежнему: я стараюсь делать свою работу, как и в прошлом сезоне. Мы хотели, чтобы Анюков остался в клубе, но он выбрал еще год футбола. Если есть силы поиграть еще, то это правильное решение. Желаем удачи и ждем его обратно.
— Скоро Лига чемпионов. Вы с кем хотите там встретиться?
— Выбирать невозможно. Нужно подождать жеребьевки и посмотреть, кто нам выпадет. Лига чемпионов — лучшее соревнование в мире. Хорошо, что мы будем в первой корзине, но все равно нужно максимально спокойно готовиться к играм. Ведь в Лиге чемпионов за каждую ошибку наказывают. Мы обещаем, что отдадим все силы.
— После товарищеского матча в Австрии вас оккупировали болельщики «Црвены». Расскажите, откуда такая любовь к вам? Мне трудно представить, чтобы в России болельщики «Зенита» так встречали, к примеру, Акинфеева.
— Да, я не играл за «Црвену Звезду», но десять лет отдал сборной. Сербия — не такая большая страна, как Россия. Нам надо держаться близко друг к другу. Я уважаю всех, кто меня любит и благодарю их за поддержку.
— У вас есть в планах вернуться в Сербию и завершить карьеру там?
— Тяжело говорить про планы, но сейчас я на сто процентов сконцентрирован на «Зените». Я хочу остаться здесь, отдать все силы клубу.
— Тренером хотите стать?
— Хотел бы попробовать. Но люблю концентрироваться на
— Если будете тренером, то каким? Кто для вас эталон?
— Я работал со многими большими специалистами, и у каждого могу почерпнуть