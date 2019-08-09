Иванович — о чемпионате Англии, Лэмпарде и своей тренерской карьере

Источник: Спорт-Экспресс

«Больше люблю, как играет «Манчестер Сити»

— Сегодня начинается новый чемпионат Англии. Будете за «Челси» болеть? — вопрос Ивановичу.

— Конечно. Причины болеть за «Челси» у меня всегда были. А сейчас появилась еще одна — Фрэнк Лэмпард вернулся в команду, и все болельщики «Челси» ждут от него многого. У Фрэнка непростая ситуация, но я верю: он справится.

— Как отреагировали, когда узнали, что Лэмпард возглавит «Челси»?

— Он заслужил. Тренерская работа отличается от работы футболиста, но он показал, что достоин ее. В прошлом сезоне Фрэнк вывел «Дерби Каунти» в финал плей-офф за выход в премьер-лигу, а это нелегко. Конечно, у Лэмпарда есть помощники, которым он доверяет. Уже выстроена система работы. Да, он молодой тренер, но я считаю, что возраст не важен. Не бывает молодых и старых, есть только хорошие и нехорошие. Это большой шаг в карьере Фрэнка.

— Вы с Лэмпардом играли вместе шесть лет — с 2008-го по 2014-й. Чувствовали, что он станет тренером?

— Было понятно, что он останется в футболе и займется тренерской работой. Это человек, который всегда старался улучшать свою игру и делать лучше партнеров по команде. Как игрок, он всегда понимал футбол очень хорошо. Со стороны кажется, что у него достаточно быстро все получилось, но на самом деле он много учился и заслужил терпением и работой этот шанс. Большой плюс в том, что Фрэнк — легенда клуба, он вписал в историю «Челси» много рекордов.

— Как вы оцениваете шансы «Челси» в будущем сезоне? Без Азара и без покупок будет тяжело.

— Непростая ситуация. Но я уверен, что результат будет зависеть от других вещей. В первый год во главе команды сложно выиграть чемпионат, но такое бывало. Шансы побороться за титул есть.

— Чья тактика вам больше нравится — Пепа Гвардьолы или Юргена Клоппа?

— Я не работал с ними, но играл против их команд. Тактически оба хорошо подкованы, эмоционально ведут себя на бровке. Но я больше люблю, как играет «Сити». Люблю, когда команда доминирует. Минус только в том, что его футболисты иногда заигрываются — тогда смотреть становится неинтересно. Но зато все игроки знают, что и как делать на поле в тот или иной момент.

«Удар Ракицкого — от природы»

— В субботу матч с «Динамо». Для фанатов «Зенита» это раздражитель, как и «Спартак». А у вас какой настрой?

— Уже третий год играю в России, и с «Динамо» всякий раз при мне получались непростые игры. Даже если обыгрывали его, всегда с трудом. В прошлом году мы тоже сначала встречались дома с «Краснодаром», а потом с «Динамо» в гостях. Я еще тогда сказал: жду, что матч с «Динамо» будет сложнее, ведь оно любит физический футбол, в котором много движения.

— Вы сейчас все время играете в паре с Ракицким. Как между вами разделяются функции в центре обороны?

— Мы с Раки хорошо начали год, и наши взаимосвязи улучшались от матча к матчу. Но главное, что мы стали сильнее, как команда. А в команде важно, чтобы пара центральных защитников чувствовала друг друга.

— Ракицкий на тренировках постоянно штрафные отрабатывает?

— Вообще не видел, как он исполняет их на тренировках. Это от природы — хороший, классный удар.

— Как Малком выглядит на тренировках? Чувствуется, что он из «Барселоны»?

— Сразу видно: сильный игрок, который может помочь команде. Ему нужно время, чтобы показать лучший футбол. На тренировках выглядит отлично, владеет мячом очень хорошо. Ждем результативных действий на поле.

— В прошлом сезоне вы делили капитанскую повязку с Анюковым. Сейчас вы — единственный капитан. Что изменилось после ухода Анюкова?

— Ничего, все осталось по-прежнему: я стараюсь делать свою работу, как и в прошлом сезоне. Мы хотели, чтобы Анюков остался в клубе, но он выбрал еще год футбола. Если есть силы поиграть еще, то это правильное решение. Желаем удачи и ждем его обратно.

«У Семака есть, чему научиться»

— Скоро Лига чемпионов. Вы с кем хотите там встретиться?

— Выбирать невозможно. Нужно подождать жеребьевки и посмотреть, кто нам выпадет. Лига чемпионов — лучшее соревнование в мире. Хорошо, что мы будем в первой корзине, но все равно нужно максимально спокойно готовиться к играм. Ведь в Лиге чемпионов за каждую ошибку наказывают. Мы обещаем, что отдадим все силы.

— После товарищеского матча в Австрии вас оккупировали болельщики «Црвены». Расскажите, откуда такая любовь к вам? Мне трудно представить, чтобы в России болельщики «Зенита» так встречали, к примеру, Акинфеева.

— Да, я не играл за «Црвену Звезду», но десять лет отдал сборной. Сербия — не такая большая страна, как Россия. Нам надо держаться близко друг к другу. Я уважаю всех, кто меня любит и благодарю их за поддержку.

— У вас есть в планах вернуться в Сербию и завершить карьеру там?

— Тяжело говорить про планы, но сейчас я на сто процентов сконцентрирован на «Зените». Я хочу остаться здесь, отдать все силы клубу.

— Тренером хотите стать?

— Хотел бы попробовать. Но люблю концентрироваться на чем-то на сто процентов. Для этого надо поступить в школу тренеров, получить лицензию. Пока я еще не решился.

— Если будете тренером, то каким? Кто для вас эталон?