Медведев рассказал, почему футболисты массово переходят из «Зенита» в «Сочи»

— «Сочи» — это новый клуб, который только формируется, — цитирует «Фонтанка» Медведева. — С учетом качества наших игроков понятно, что они присылают запросы на этих футболистов. Ну, а то, что у нас хорошие взаимоотношения, это не секрет. «Сочи» делает предложения, которые соответствуют рыночной ситуации. При этом клуб в состоянии сохранить игрокам их нынешнюю зарплату (по информации «Фонтанки», это стало возможно благодаря новому спонсору в лице Газпромбанка). Потому что по правилам РПЛ игрок может отказаться переходить даже в мадридский «Реал» или «Баварию», если его что-то не устраивает. Без желания самого футболиста его никуда продать нельзя. А что по поводу хорошего диалога между клубами, то после первых переходов налаживать его стало легче.