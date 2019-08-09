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19:44 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Медведев рассказал, почему футболисты массово переходят из «Зенита» в «Сочи»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал про взаимоотношения питерцев с клубом «Сочи», куда за последний месяц уже перешли семь футболистов.

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Источник: РИА "Новости"

— «Сочи» — это новый клуб, который только формируется, — цитирует «Фонтанка» Медведева. — С учетом качества наших игроков понятно, что они присылают запросы на этих футболистов. Ну, а то, что у нас хорошие взаимоотношения, это не секрет. «Сочи» делает предложения, которые соответствуют рыночной ситуации. При этом клуб в состоянии сохранить игрокам их нынешнюю зарплату (по информации «Фонтанки», это стало возможно благодаря новому спонсору в лице Газпромбанка). Потому что по правилам РПЛ игрок может отказаться переходить даже в мадридский «Реал» или «Баварию», если его что-то не устраивает. Без желания самого футболиста его никуда продать нельзя. А что по поводу хорошего диалога между клубами, то после первых переходов налаживать его стало легче.

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— Насколько на этот диалог влияют личные отношения с владельцем «Сочи» Борисом Ротенбергом?

— Я знаю его с давних времен, поэтому у нас хорошие отношения. Когда нужно, когда есть какие-то нерешенные вопросы, я решаю их лично с Борисом Романовичем по телефону.

— Вы уже говорили, что большинство переходов в «Сочи» оформлены как трансферы, но получает ли «Зенит» положенные в таких случаях компенсации за своих игроков?

— Да, я же сказал, что все трансферы соответствуют рыночным условиям. Без оплаты никаких трансферов не было, нет и не будет.

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