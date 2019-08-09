Медведев рассказал, почему футболисты массово переходят из «Зенита» в «Сочи»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал про взаимоотношения питерцев с клубом «Сочи», куда за последний месяц уже перешли семь футболистов.
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал про взаимоотношения питерцев с клубом «Сочи», куда за последний месяц уже перешли семь футболистов.
— «Сочи» — это новый клуб, который только формируется, — цитирует «Фонтанка» Медведева. — С учетом качества наших игроков понятно, что они присылают запросы на этих футболистов. Ну, а то, что у нас хорошие взаимоотношения, это не секрет. «Сочи» делает предложения, которые соответствуют рыночной ситуации. При этом клуб в состоянии сохранить игрокам их нынешнюю зарплату (по информации «Фонтанки», это стало возможно благодаря новому спонсору в лице Газпромбанка). Потому что по правилам РПЛ игрок может отказаться переходить даже в мадридский «Реал» или «Баварию», если его
— Насколько на этот диалог влияют личные отношения с владельцем «Сочи» Борисом Ротенбергом?
— Я знаю его с давних времен, поэтому у нас хорошие отношения. Когда нужно, когда есть
— Вы уже говорили, что большинство переходов в «Сочи» оформлены как трансферы, но получает ли «Зенит» положенные в таких случаях компенсации за своих игроков?
— Да, я же сказал, что все трансферы соответствуют рыночным условиям. Без оплаты никаких трансферов не было, нет и не будет.