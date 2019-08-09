«Краснодар» установил новый рекорд по продажам абонементов
Официальный Twitter «Краснодара» сообщает, что «быки» продали 13 550 сезонных абонементов.
Официальный Twitter «Краснодара» сообщает, что «быки» продали 13 550 сезонных абонементов.
Ранее стало известно, что бронзовые призеры РПЛ сезона-2018/19 реализовали 13 тысяч сезонных билетов.
Отметим, что абонементы «быков» дают гарантированные месте на матчах клуба в РПЛ и Кубке России, а также приоритетное право выкупа билетов на еврокубковые встречи «горожан».
В 5-м туре РПЛ «Краснодар» сыграет с «Рубином», встреча пройдет 10 августа.