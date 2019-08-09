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10«Краснодар» проиграл «Порту» в Лиге чемпионов
20:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Краснодар» установил новый рекорд по продажам абонементов

Официальный Twitter «Краснодара» сообщает, что «быки» продали 13 550 сезонных абонементов.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее стало известно, что бронзовые призеры РПЛ сезона-2018/19 реализовали 13 тысяч сезонных билетов.

Отметим, что абонементы «быков» дают гарантированные месте на матчах клуба в РПЛ и Кубке России, а также приоритетное право выкупа билетов на еврокубковые встречи «горожан».

В 5-м туре РПЛ «Краснодар» сыграет с «Рубином», встреча пройдет 10 августа.

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