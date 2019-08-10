«Пришло время перемен». «Спартак» объявил об изменениях в селекционной службе
Московский «Спартак» объявил о кадровых изменениях в селекционной службе клуба.
Московский «Спартак» объявил о кадровых изменениях в селекционной службе клуба.
«Пришло время перемен: “Спартаку” нужна свежая кровь. И, наверное, логично, что игроков для новых побед будут подбирать другие селекционеры. Я желаю
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По словам генерального директора «Спартака» Томаса Цорна, этим летом клуб ведет трансферную кампанию очень активно и бурно.
«Спартак» столько никогда не продавал и за последнее время столько не покупал за одно трансферное окно. Мы полностью меняем команду. При этом трансферная кампания еще не завершилась. Думаю, что она завершится к матчу с ЦСКА, — заявил Цорн в начале августа.
Матч между «Спартаком» и ЦСКА состоится 19 августа в Москве на стадионе «Открытие Арена». Ближайшая игра