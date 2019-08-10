«Пришло время перемен». «Спартак» объявил об изменениях в селекционной службе

Источник: Sport24

«Пришло время перемен: “Спартаку” нужна свежая кровь. И, наверное, логично, что игроков для новых побед будут подбирать другие селекционеры. Я желаю красно-белым больших успехов. Уверен: они не за горами. Пусть радость от нового чемпионства наступит как можно скорее», — с такой прощальной речью к болельщикам «Спартака» обратился Аверьянов, слова которого были опубликованы на клубном официальном сайте.

После 4 туров нового сезона российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает лишь 11-е место в турнирной таблице, набрав 5 очков.

По словам генерального директора «Спартака» Томаса Цорна, этим летом клуб ведет трансферную кампанию очень активно и бурно.

«Спартак» столько никогда не продавал и за последнее время столько не покупал за одно трансферное окно. Мы полностью меняем команду. При этом трансферная кампания еще не завершилась. Думаю, что она завершится к матчу с ЦСКА, — заявил Цорн в начале августа.