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11От «Спартака» до «Крыльев». За кого играл Самедов
00:58 (мск), источник: Sport24

«Пришло время перемен». «Спартак» объявил об изменениях в селекционной службе

Московский «Спартак» объявил о кадровых изменениях в селекционной службе клуба. Красно-белых покинул заместитель главы службы Александр Аверьянов, работавший в клубе с 2007 года, а также селекционеры Григорий Евтушенко, Максим Кандинов и Владимир Расинский.

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Источник: Sport24

«Пришло время перемен: “Спартаку” нужна свежая кровь. И, наверное, логично, что игроков для новых побед будут подбирать другие селекционеры. Я желаю красно-белым больших успехов. Уверен: они не за горами. Пусть радость от нового чемпионства наступит как можно скорее», — с такой прощальной речью к болельщикам «Спартака» обратился Аверьянов, слова которого были опубликованы на клубном официальном сайте.

После 4 туров нового сезона российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает лишь 11-е место в турнирной таблице, набрав 5 очков.

По словам генерального директора «Спартака» Томаса Цорна, этим летом клуб ведет трансферную кампанию очень активно и бурно.

«Спартак» столько никогда не продавал и за последнее время столько не покупал за одно трансферное окно. Мы полностью меняем команду. При этом трансферная кампания еще не завершилась. Думаю, что она завершится к матчу с ЦСКА, — заявил Цорн в начале августа.

Матч между «Спартаком» и ЦСКА состоится 19 августа в Москве на стадионе «Открытие Арена». Ближайшая игра красно-белых пройдет в ближайшее воскресенье, 11 августа: в Грозном против «Ахмата».

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