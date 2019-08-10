Говорят, Волков может перейти в ЦСКА: в БАТЭ он крут, но вряд ли нужен Гончаренко
Прикидываем, насколько реален трансфер.
Прикидываем, насколько реален трансфер.
В пятницу появилась информация, что Захаром Волковым якобы интересуется ЦСКА. Агент 21-летнего защитника БАТЭ Валерий Исаев говорит, что никаких предложений не поступало. Клубы пока молчат. Бесспорно, Волков своей уверенной игрой мог обратить на себя внимание за границей, но нужен ли он российскому топу прямо сейчас?
Покупка Волкова в декабре 2017-го для многих была удивительна: защитник вылетевшего «Нафтана», да еще и лидер чемпионата по голевым ошибкам. Но Захар быстро доказал, что его уровень соответствует белорусскому гранду. Молодой дэф сразу закрепился в основе (правда, помогли травмы Васильевича, Милуновича и Симовича), потом сломал лодыжку, но вернулся и осенью помог команде выйти в
В футбольном сообществе Волкову многие отдали звание главного открытия чемпионата. «Захар стал для меня открытием сезона. Несмотря на серьезную травму, молодой футболист быстро вернулся в строй и провел замечательную концовку сезона», — хвалил защитника капитан «Немана» Валерий Жуковский.
В 2019-м оборону БАТЭ без Захара уже представить сложно. В этом сезоне во всех турнирах 21-летний защитник провел 24 матча без замен. Молодой дэф действует, как правило, уверенно и надежно. Самая неудачная игра у Волкова случилась с «Арсеналом» (поражение 0:3), когда он отметился автоголом. То, что БАТЭ в чемпионате пропустил меньше всех (шесть голов), большая заслуга витебчанина, который тащит даже мертвые мячи.
InStat включает Захара в пятерку лучших игроков лиги (данные после 13 туров). Вот несколько его сильных сторон:
Прогресс Волкова отразился и на его цене. Если «армейцы» действительно хотят заполучить талантливого парня, им придется выложить не менее 600 тысяч евро — во столько витебчанина оценивает Transfermarkt. Впрочем, для БАТЭ, у которого сломан Филипенко, прямо сейчас Волков бесценен.
Виктор Гончаренко очень хотел сохранить арендованного у «Баии» центрального дэфа Родриго Бекао, который в прошлом сезоне являлся одним из лидеров. Но «армейцы» не смогли договориться с агентами бразильца — и он ушел в «Удинезе» за 1,6 млн евро. Это главная потеря ЦСКА в обороне. Еще в «Крылья» отправился Никита Чернов, который в основном сидел в запасе.
Тем не менее дефицита в центре защите у Гончаренко не наблюдается. На подмену Бекао пригласили 22-летнего хорвата Звонимира Шарлия и выкупили у «Уфы» Игоря Дивеева. Еще из центральных в распоряжении у ВМГ Хердюр Магнуссон и Виктор Васин. Также на позиции может выйти Кирилл Набабкин, который справа проигрывает конкуренцию Марио Фернандесу.
В основном Гончарнко играет в три центральных защитника, но может использовать и двоих. «Мы хорошо изучили две схемы: можем играть как в три центральных защитника, так и в два. Плюс у нас есть суператакующий защитник Фернандес. Будем думать, отталкиваясь от соперника», — рассказывал ВМГ накануне старта РПЛ.
В защите место Фернандеса и Магнуссона не обсуждается. Остальных Виктор Михайлович пока тасует. В стартовом туре против «Крыльев» ЦСКА играл 4−3−3: пару центральных составили Васин и Шарлия, а Магнуссон бегал слева, где его часто используют в сборной Исландии. Москвичи проиграли 0:2, а центральным защитникам сильно досталось. Особенно Васину, которого отвозил 22-летний Александр Соболев, сделавший дубль.
В последующих встречах с «Оренбургом», «Локомотивом» и «Рубином», которые завершились победами, Гончаренко использовал трех центральных. Магнуссон, Васин и Дивеев начинали в старте в первых двух поединках. С «Рубином» получившего повреждение Васина заменил Шарлия. Еще в Казани со скамейки на второй тайм вышел Набабкин вместо Дивеева.
Центр защиты у армейцев выглядит укомплектованным — пять футболистов на два/три места. Поэтому приход игрока в эту зону выглядит мало вероятным. ЦСКА еще работает на трасферном рынке, но, по последним слухам, ищет игроков в центр поля и в нападение.
В защиту если и придется брать
В мае 2018-го примерно такая же история, как с Волковым, случилась с Егором Филипенко. Тогда «Прессбол» сообщил об интересе ЦСКА к бывшему дэфу БАТЭ, у которого заканчивался контракт с «Маккаби»
На разговоры оперативно отреагировал агент Евгений Гайдук: «По Филипенко и ЦСКА у меня нет данных». Сам защитник тоже, как оказалось, был не в курсе такого варианта, но не скрывал, что ЦСКА ему интересен. Гончаренко в то время действительно искал защитников на место ушедших Березуцких и Игнашевича, но интерес к белорусу не подтвердил. В итоге через месяц Егор вновь примерил футболку БАТЭ.
В России Гончаренко уже работал с белорусскими защитниками, правда, недолго. В «Кубани» под его руководством бегал Максим Жавнерчик, а в «Урал» ради тренера и игровой практики в аренду приходил Александр Мартынович из «Краснодара».