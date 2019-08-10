Говорят, Волков может перейти в ЦСКА: в БАТЭ он крут, но вряд ли нужен Гончаренко

Источник: РИА "Новости"

В пятницу появилась информация, что Захаром Волковым якобы интересуется ЦСКА. Агент 21-летнего защитника БАТЭ Валерий Исаев говорит, что никаких предложений не поступало. Клубы пока молчат. Бесспорно, Волков своей уверенной игрой мог обратить на себя внимание за границей, но нужен ли он российскому топу прямо сейчас?

Трансфер Волкова в БАТЭ вызывал сомнения, но за полтора года игрок сильно прибавил

Покупка Волкова в декабре 2017-го для многих была удивительна: защитник вылетевшего «Нафтана», да еще и лидер чемпионата по голевым ошибкам. Но Захар быстро доказал, что его уровень соответствует белорусскому гранду. Молодой дэф сразу закрепился в основе (правда, помогли травмы Васильевича, Милуновича и Симовича), потом сломал лодыжку, но вернулся и осенью помог команде выйти в плей-офф Лиги Европы. Особенно хорош витебчанин был в заключительных матчах группы: дома с «Челси» (поражение 0:1) чуть не забил и стал лучшим игроком встречи, после «Види» попал в сборную тура, а в Греции в меньшинстве выдержал натиск ПАОКа (победа 3:1).

В футбольном сообществе Волкову многие отдали звание главного открытия чемпионата. «Захар стал для меня открытием сезона. Несмотря на серьезную травму, молодой футболист быстро вернулся в строй и провел замечательную концовку сезона», — хвалил защитника капитан «Немана» Валерий Жуковский.

В 2019-м оборону БАТЭ без Захара уже представить сложно. В этом сезоне во всех турнирах 21-летний защитник провел 24 матча без замен. Молодой дэф действует, как правило, уверенно и надежно. Самая неудачная игра у Волкова случилась с «Арсеналом» (поражение 0:3), когда он отметился автоголом. То, что БАТЭ в чемпионате пропустил меньше всех (шесть голов), большая заслуга витебчанина, который тащит даже мертвые мячи.

InStat включает Захара в пятерку лучших игроков лиги (данные после 13 туров). Вот несколько его сильных сторон:

Умеет качественно выводить мяч из обороны — 91% точность передач (лучшая среди всех защитников).

Хорош в борьбе у своих ворот — 11 выигранных единоборств из 15 в среднем за матч (лучший показатель в лиге).

Уверенно чувствует себя наверху — 6 из 8 выигранных верховых мячей в среднем за матч (пятый результат среди всех защитников). Его умение играть головой помогает БАТЭ и в атаке. В желто-синей футболке у Захара три очка по системе гол+пас — все заработаны после выигранных верховых дуэлей. В минувшем чемпионате он результативно скинул мяч Гордейчуку в игре с «Витебском» и забил на последних секундах «Торпедо-БелАЗ», в нынешнем — принес в концовке победу над «Пястом».

футболке у Захара три очка по системе гол+пас — все заработаны после выигранных верховых дуэлей. В минувшем чемпионате он результативно скинул мяч Гордейчуку в игре с «Витебском» и забил на последних секундах «Торпедо-БелАЗ», в нынешнем — принес в концовке победу над «Пястом». Кроме футбольных у Волкова достойные личные качества. «Хороший парень. Режимщик. Отдается полностью работе, никогда ни с кем не ругается и никому не пихает», — такую характеристику Захару дает Алексей Ходневич, бывший партнер по «Орше».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/rSkqtFJPQ8A?start=278" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Прогресс Волкова отразился и на его цене. Если «армейцы» действительно хотят заполучить талантливого парня, им придется выложить не менее 600 тысяч евро — во столько витебчанина оценивает Transfermarkt. Впрочем, для БАТЭ, у которого сломан Филипенко, прямо сейчас Волков бесценен.

У ЦСКА ушел Бекао, но в центре все равно игроков хватает

Виктор Гончаренко очень хотел сохранить арендованного у «Баии» центрального дэфа Родриго Бекао, который в прошлом сезоне являлся одним из лидеров. Но «армейцы» не смогли договориться с агентами бразильца — и он ушел в «Удинезе» за 1,6 млн евро. Это главная потеря ЦСКА в обороне. Еще в «Крылья» отправился Никита Чернов, который в основном сидел в запасе.

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Тем не менее дефицита в центре защите у Гончаренко не наблюдается. На подмену Бекао пригласили 22-летнего хорвата Звонимира Шарлия и выкупили у «Уфы» Игоря Дивеева. Еще из центральных в распоряжении у ВМГ Хердюр Магнуссон и Виктор Васин. Также на позиции может выйти Кирилл Набабкин, который справа проигрывает конкуренцию Марио Фернандесу.

В основном Гончарнко играет в три центральных защитника, но может использовать и двоих. «Мы хорошо изучили две схемы: можем играть как в три центральных защитника, так и в два. Плюс у нас есть суператакующий защитник Фернандес. Будем думать, отталкиваясь от соперника», — рассказывал ВМГ накануне старта РПЛ.

В защите место Фернандеса и Магнуссона не обсуждается. Остальных Виктор Михайлович пока тасует. В стартовом туре против «Крыльев» ЦСКА играл 4−3−3: пару центральных составили Васин и Шарлия, а Магнуссон бегал слева, где его часто используют в сборной Исландии. Москвичи проиграли 0:2, а центральным защитникам сильно досталось. Особенно Васину, которого отвозил 22-летний Александр Соболев, сделавший дубль.

В последующих встречах с «Оренбургом», «Локомотивом» и «Рубином», которые завершились победами, Гончаренко использовал трех центральных. Магнуссон, Васин и Дивеев начинали в старте в первых двух поединках. С «Рубином» получившего повреждение Васина заменил Шарлия. Еще в Казани со скамейки на второй тайм вышел Набабкин вместо Дивеева.

Центр защиты у армейцев выглядит укомплектованным — пять футболистов на два/три места. Поэтому приход игрока в эту зону выглядит мало вероятным. ЦСКА еще работает на трасферном рынке, но, по последним слухам, ищет игроков в центр поля и в нападение.

В защиту если и придется брать кого-то, то только в экстренном случае. Травмы терроризируют оборону ЦСКА в последнее время довольно активно. Сейчас перелом лодыжки залечивает Георгий Щенников. Васин пропустил год из-за разрыва крестов, вернулся на поле только в апреле и опять схватил повреждение в игре с «Локо», но вроде несерьезное. В прошлом году из-за разных болячек на короткий срок из состава вылетали Бекао, Магнуссон и Дивеев.

ЦСКА не первый раз связывают с белорусским защитником

В мае 2018-го примерно такая же история, как с Волковым, случилась с Егором Филипенко. Тогда «Прессбол» сообщил об интересе ЦСКА к бывшему дэфу БАТЭ, у которого заканчивался контракт с «Маккаби» Тель-Авив.

На разговоры оперативно отреагировал агент Евгений Гайдук: «По Филипенко и ЦСКА у меня нет данных». Сам защитник тоже, как оказалось, был не в курсе такого варианта, но не скрывал, что ЦСКА ему интересен. Гончаренко в то время действительно искал защитников на место ушедших Березуцких и Игнашевича, но интерес к белорусу не подтвердил. В итоге через месяц Егор вновь примерил футболку БАТЭ.