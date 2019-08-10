«Оренбург» — «Тамбов»: составы команд на матч 5-го тура РПЛ

Встреча пройдёт сегодня, 10 августа, на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

«Оренбург» не набрал очков в 4 матчах и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Тамбов» (3) — на 14-м месте. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 10 очков в 4 матчах.