«Оренбург» — «Тамбов»: составы команд на матч 5-го тура РПЛ
Стали известны составы «Оренбурга» и «Тамбова» на матч 5-го тура Российской
Стали известны составы «Оренбурга» и «Тамбова» на матч 5-го тура Российской
Встреча пройдёт сегодня, 10 августа, на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.
«Оренбург»: Руденко, Сиваков, Терехов, Шахов, Готлиб, Маляров, Кулишев, Мишкич, Рикарду, Чуканов, Деспотович.
Запасные: Довбня, Козлов, Афонин, Аюпов, Фамейе.
«Тамбов»: Шелия, Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Осипенко, Гогуа, Кулик, Чуперка, Килин, Костюков, Конате.
Запасные: Сугробов, Рыбин, Маркелов, Клёнкин, Карасёв, Бенито, Мухаммед, Мамтов.
«Оренбург» не набрал очков в 4 матчах и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской