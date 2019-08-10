Кокорин хочет завершить карьеру в ФК «Зенит» и готов играть за команду бесплатно

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Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев находятся в исправительной колонии № 4 УФСИН России по Белгородской области. В субботу команда заключенных провела матч против клуба Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Салют Белгород». Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу команды Кокорина и Мамаева.

«Очень соскучился по “Зениту”, я им многим обязан, я бы хотел завершить карьеру в Питере, — сказал Кокорин. — Сейчас готов играть за них даже бесплатно. За время в “Бутырке” получил порядка 5−6 тысяч писем, и почти половина из Питера».

«Считаю, “Краснодар” поступил с Мамаевым очень жестоко, пытаясь разорвать с ним контракт. Нужно было сначала разобраться в ситуации, а потом уже принимать какие-то решения», — отметил нападающий.

«Состояние получше, спасибо сотрудникам колонии, мы тренируемся здесь каждый день — добавил он. — То, что я мог стать инвалидом — не преувеличение. Как можно было столько времени не давать возможности специалистам осмотреть мое колено?! В “Бутырке” я ждал этого несколько месяцев, а здесь с этим нет проблем».

Дело футболистов

Братья Кокорины и Мамаев отбывают наказание в ИК-4 за драку в центре Москвы. 8 октября 2018 они с их общим знакомым Александром Протасовицким стали участниками двух конфликтов в центре Москвы. Первый произошел утром у гостиницы «Пекин», где несколько мужчин напали на водителя «Мерседеса» Виталия Соловчука, избили его, а также разбили стекло и повредили дверь автомобиля, который принадлежит ведущей Первого канала Ольге Ушаковой.

Позже компания переместилась в кафе на Большой Никитской улице, где был избит директор департамента Минпромторга РФ Денис Пак. В ходе конфликта также пострадал гендиректор государственного научного центра «НАМИ» Сергей Гайсин, попытавшийся успокоить нападавших.