Текущие события
Футбол. Зарубежный
10.08
Дижон
Сент-Этьен
12
Футбол. Зарубежный
10.08
Ницца
Амьен
21
Футбол. Зарубежный
10.08
Монпелье
Ренн
01
Футбол. Зарубежный
10.08
Анже
Бордо
31
Футбол. Зарубежный
10.08
Брест
Тулуза
11
Футбол. Зарубежный
10.08
Тоттенхэм Хотспур
Астон Вилла
31
Футбол. Премьер-лига
10.08
Краснодар
Рубин
10
Футбол. Премьер-лига
10.08
Динамо
Зенит
02
Футбол. Первый дивизион
10.08
Армавир
Чайка
21
Футбол. Зарубежный
10.08
Марсель
Реймс
02
Футбол. Первый дивизион
10.08
Авангард К
Спартак-2
22
Футбол. Первый дивизион
10.08
Химки
Краснодар-2
30
Футбол. Первый дивизион
10.08
Мордовия
Балтика
03
Футбол. Первый дивизион
10.08
Нижний Новгород
Факел
21
Футбол. Первый дивизион
10.08
Текстильщик
Шинник
11
Футбол. Зарубежный
10.08
Борнмут
Шеффилд Юнайтед
11
Футбол. Зарубежный
10.08
Кристал Пэлас
Эвертон
00
Футбол. Зарубежный
10.08
Бернли
Саутгемптон
30
Футбол. Зарубежный
10.08
Уотфорд
Брайтон & Хоув
03
Футбол. Первый дивизион
10.08
Томь
Ротор
01
Футбол. Зарубежный
10.08
Вест Хэм Юнайтед
Манчестер Сити
05
Футбол. Премьер-лига
10.08
Оренбург
Тамбов
22
Футбол. Первый дивизион
10.08
Енисей
Нефтехимик
22
Все события
Фоторепортажи
12Кокорин и Мамаев сыграли в футбол в колонии
13Первая ракетка России: как она выглядит вне корта
10 августа, источник: ТАСС

Мамаев уверен, что вернется в профессиональный футбол после выхода на свободу

АЛЕКСЕЕВКА /Белгородская область/, 10 августа. /ТАСС/. Полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Павел Мамаев считает, что сможет вернуться к выступлениям на профессиональном уровне после выхода на свободу из колонии общего режима. Об этом 30-летний игрок рассказал журналистам.

Наверх
13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, а также бывший нападающий «Зенита» Александр Кокорин и его младший брат Кирилл находятся в исправительной колонии № 4 УФСИН России по Белгородской области. В субботу команда заключенных провела матч против клуба Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Салют Белгород». Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу команды Кокорина и Мамаева.

«У меня еще очень много здоровья — люди ходят без рук и без ног и страдают гораздо больше, чем мы, — сказал Мамаев. — Так что я уверен, что я вернусь в профессиональный футбол, мне есть еще что показать и доказать».

Читайте также
Кокорин хочет завершить карьеру в ФК «Зенит» и готов играть за команду бесплатно

«Надеюсь, мы с “Краснодаром” выйдем из этой ситуации достойно»

Полузащитник, выступавший за «Краснодар» с июля 2013 года по октябрь 2018-го, отметил, что следил за первым матчем команды в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. 7 августа краснодарцы дома проиграли португальскому «Порту» со счетом 0:1, пропустив единственный мяч на 89-й минуте. Ответная игра пройдет в Порту 13 августа.

«Смотрел матч с “Порту”, хочу поздравить ребят из “Краснодара” с дебютом в Лиге чемпионов. Конечно, немного не хватило, но думаю, что ребята еще имеют шансы на то, чтобы пройти дальше», — сказал он.

Также футболист прокомментировал тот факт, что «Краснодар», в отличие от «Зенита», не оказывает ему публичной поддержи и даже подал заявление в палату по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) о расторжении контракта, который рассчитан до 31 декабря 2019 года.

У меня нет никаких обид на «Краснодар», все, что произошло — это было на эмоциях.
Павел Мамаев

Этот вопрос будет рассмотрен после того, как находящийся в колонии общего режима игрок станет свободен. Футболист подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. Если оно не будет удовлетворено, он выйдет на свободу 8 ноября.

«У меня нет никаких обид на “Краснодар”, все, что произошло — это было на эмоциях», — подчеркнул он. — Надеюсь, что хорошие отношения, которые у нас с ним [президентом клуба Сергеем Галицким] были, сохранятся. Думаю, все будет нормально — жизнь продолжается. Выйдем из этой ситуации достойно — и клуб, и я.

Читайте также
Сборная исправительной колонии с Кокориным и Мамаевым обыграла клуб ПФЛ «Салют»

Дело футболистов

Братья Кокорины и Мамаев отбывают наказание в ИК-4 за драку в центре Москвы. 8 октября 2018 они с их общим знакомым Александром Протасовицким стали участниками двух конфликтов в центре Москвы. Первый произошел утром у гостиницы «Пекин», где несколько мужчин напали на водителя «Мерседеса» Виталия Соловчука, избили его, а также разбили стекло и повредили дверь автомобиля, который принадлежит ведущей Первого канала Ольге Ушаковой.

Позже компания переместилась в кафе на Большой Никитской улице, где был избит директор департамента Минпромторга РФ Денис Пак. В ходе конфликта также пострадал гендиректор государственного научного центра «НАМИ» Сергей Гайсин, попытавшийся успокоить нападавших.

Подозреваемых взяли под стражу через несколько дней. 8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Мамаева к году и пяти месяцам колонии общего режима, Александра Кокорина — к полутора годам колонии общего режима. Кирилл Кокорин и Протасовицкий приговорены к полутора годам колонии и к году и пяти месяцам колонии соответственно.

Краснодар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 "Предупредил американца: Если подеремся, то меня будет лечить государство, а ты будешь лечиться за свои деньги"
Сколько зарабатывают "девушки с табличками"
У Дзюбы гол плюс пас. «Зенит» победил «Динамо»
Россия выиграла у Канады в финале Кубка Глинки/Гретцки
Сборная колонии с Кокориным и Мамаевым обыграла клуб ПФЛ
«Краснодар» целый тайм играл вдесятером, но победил «Рубин»
«Манчестер Сити» стартовал в АПЛ с разгрома «Вест Хэма»
Сыграть на максимуме. Волейболисты сборной России в шаге от ОИ
Дубль Фамейе принес «Оренбургу» ничью в матче с «Тамбовом»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь