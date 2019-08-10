Мамаев уверен, что вернется в профессиональный футбол после выхода на свободу

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Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, а также бывший нападающий «Зенита» Александр Кокорин и его младший брат Кирилл находятся в исправительной колонии № 4 УФСИН России по Белгородской области. В субботу команда заключенных провела матч против клуба Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Салют Белгород». Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу команды Кокорина и Мамаева.

«У меня еще очень много здоровья — люди ходят без рук и без ног и страдают гораздо больше, чем мы, — сказал Мамаев. — Так что я уверен, что я вернусь в профессиональный футбол, мне есть еще что показать и доказать».

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«Надеюсь, мы с “Краснодаром” выйдем из этой ситуации достойно»

Полузащитник, выступавший за «Краснодар» с июля 2013 года по октябрь 2018-го, отметил, что следил за первым матчем команды в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. 7 августа краснодарцы дома проиграли португальскому «Порту» со счетом 0:1, пропустив единственный мяч на 89-й минуте. Ответная игра пройдет в Порту 13 августа.

«Смотрел матч с “Порту”, хочу поздравить ребят из “Краснодара” с дебютом в Лиге чемпионов. Конечно, немного не хватило, но думаю, что ребята еще имеют шансы на то, чтобы пройти дальше», — сказал он.

Также футболист прокомментировал тот факт, что «Краснодар», в отличие от «Зенита», не оказывает ему публичной поддержи и даже подал заявление в палату по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) о расторжении контракта, который рассчитан до 31 декабря 2019 года.

У меня нет никаких обид на «Краснодар», все, что произошло — это было на эмоциях. Павел Мамаев

Этот вопрос будет рассмотрен после того, как находящийся в колонии общего режима игрок станет свободен. Футболист подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. Если оно не будет удовлетворено, он выйдет на свободу 8 ноября.

«У меня нет никаких обид на “Краснодар”, все, что произошло — это было на эмоциях», — подчеркнул он. — Надеюсь, что хорошие отношения, которые у нас с ним [президентом клуба Сергеем Галицким] были, сохранятся. Думаю, все будет нормально — жизнь продолжается. Выйдем из этой ситуации достойно — и клуб, и я.

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Дело футболистов

Братья Кокорины и Мамаев отбывают наказание в ИК-4 за драку в центре Москвы. 8 октября 2018 они с их общим знакомым Александром Протасовицким стали участниками двух конфликтов в центре Москвы. Первый произошел утром у гостиницы «Пекин», где несколько мужчин напали на водителя «Мерседеса» Виталия Соловчука, избили его, а также разбили стекло и повредили дверь автомобиля, который принадлежит ведущей Первого канала Ольге Ушаковой.

Позже компания переместилась в кафе на Большой Никитской улице, где был избит директор департамента Минпромторга РФ Денис Пак. В ходе конфликта также пострадал гендиректор государственного научного центра «НАМИ» Сергей Гайсин, попытавшийся успокоить нападавших.