Александр Кокорин: Я обязан руководству «Зенита»

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В субботу команда заключенных ИК-4 «Золотой лев», в составе которой играли Кокорин и Павел Мамаев, со счетом 4:2 в товарищеском матче обыграла «Салют». Встреча проходила в формате 5 на 5 на мини-футбольном поле исправительной колонии в Алексеевке (Белгородская область).

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— «Зенит» подписал Малкома. Знаете?

— Мы смотрели матч «Зенита» с «Краснодаром». Тут есть ребята, которые в курсе всего, что происходит в футболе. Если мы что-то упускаем, они нам подсказывают.

— Вы готовы к тому, что «Зенит» вам сильно сократит зарплату?

— За «Зенит» готов играть бесплатно и завершить там карьеру, учитывая, как там ко мне относятся.

Может быть, громко сказано, но в СИЗО мне пришло около 5−6 тысяч писем. И половина — из Питера. У руководства ко мне такое отношение… Я обязан именно им. Нет такого, что я обязательно вернуться в «Зенит». Но как они (руководство «Зенита». — Прим. «СЭ») скажут, так и будет.

— Сможете в марте играть?

— Посмотрим, как будет. Пока не могу сказать. Все зависит от «Зенита». Я обязан «Зениту». Но как там скажут, так и будет. Я сейчас свободный агент.