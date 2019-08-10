Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
Астон Вилла
01
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Краснодар
Рубин
10
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Динамо
Зенит
01
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Армавир
Чайка
21
Футбол. Зарубежный
21:00
Дижон
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
21:00
Ницца
Амьен
Футбол. Зарубежный
21:00
Монпелье
Ренн
Футбол. Зарубежный
21:00
Анже
Бордо
Футбол. Зарубежный
21:00
Брест
Тулуза
Футбол. Зарубежный
18:30
Марсель
Реймс
02
Футбол. Первый дивизион
18:00
Авангард К
Спартак-2
22
Футбол. Первый дивизион
18:00
Химки
Краснодар-2
30
Футбол. Первый дивизион
17:00
Мордовия
Балтика
03
Футбол. Первый дивизион
17:00
Нижний Новгород
Факел
21
Футбол. Первый дивизион
17:00
Текстильщик
Шинник
11
Футбол. Зарубежный
17:00
Борнмут
Шеффилд Юнайтед
11
Футбол. Зарубежный
17:00
Кристал Пэлас
Эвертон
00
Футбол. Зарубежный
17:00
Бернли
Саутгемптон
30
Футбол. Зарубежный
17:00
Уотфорд
Брайтон & Хоув
03
Футбол. Первый дивизион
15:00
Томь
Ротор
01
Футбол. Зарубежный
14:30
Вест Хэм Юнайтед
Манчестер Сити
05
Футбол. Премьер-лига
14:00
Оренбург
Тамбов
22
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Нефтехимик
22
Футбол. Первый дивизион
10:00
СКА-Хабаровск
Чертаново
00
Футбол. Первый дивизион
10:00
Луч
Торпедо М
01
Все события
Фоторепортажи
9Понсе — первый после Самедова
10«Краснодар» проиграл «Порту» в Лиге чемпионов
17:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Фомин признан лучшим игроком «Уфы» в июле

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Болельщики «Уфы» признали полузащитника Даниила Фомина лучшим футболистом команды по итогам июля, об этом сообщается на официальном сайте башкирского клуба.

Наверх

Фомин, перешедший в клуб из столицы Башкортостана в летнее межсезонье из «Краснодара», сыграл в июле в трех матчах чемпионата России и забил 2 гола. Хавбек набрал в голосовании 39,6% голосов. Второе место в опросе занял полузащитник Оливье Тилль (10,5%), третье — полузащитник Кэтэлин Карп (9,7%).

Во время загрузки произошла ошибка.
Уфа
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Роскошная и требовательная подруга Пауло Дибалы (фото)
Тайсон признался, что использовал мочу своих детей для допинг-тестов
Сборная колонии с Кокориным и Мамаевым обыграла клуб ПФЛ
Эксперты: Овечкин — спортивный бог, ему стоит остаться в НХЛ
На стадионе голландского клуба обвалилась крыша
Большунов и Непряева лидировали на летнем ЧМ, но их нет в тройке
«Манчестер Сити» стартовал в АПЛ с разгрома «Вест Хэма»
«Краснодар» принимает «Рубин» в РПЛ (трансляция)
Дубль Фамейе принес «Оренбургу» ничью в матче с «Тамбовом»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь