Фомин признан лучшим игроком «Уфы» в июле

Фомин, перешедший в клуб из столицы Башкортостана в летнее межсезонье из «Краснодара», сыграл в июле в трех матчах чемпионата России и забил 2 гола. Хавбек набрал в голосовании 39,6% голосов. Второе место в опросе занял полузащитник Оливье Тилль (10,5%), третье — полузащитник Кэтэлин Карп (9,7%).