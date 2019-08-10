Малком остался в запасе на матч чемпионата России с «Динамо»
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Бразильский нападающий петербургского «Зенита» Малком начнет на скамейке запасных матч пятого тура Российской
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Бразильский нападающий петербургского «Зенита» Малком начнет на скамейке запасных матч пятого тура Российской
Встреча состоится в субботу на стадионе «Динамо» и начнется в 19:00 мск.
Стартовый состав «Зенита»: Андрей Лунев (вратарь), Бранислав Иванович (капитан), Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос, Игорь Смольников, Магомед Оздоев, Алексей Сутормин, Вильмар Барриос, Себастьян Дриусси, Артем Дзюба, Сердар Азмун.
Стартовый состав «Динамо»: Антон Шунин (вратарь, капитан), Константин Рауш, Тони Шунич, Владимир Рыков, Сергей Паршивлюк, Артур Юсупов, Шарль Каборе, Жоаозиньо, Кирилл Панченко, Себастиан Шиманьски, Рамиль Шейдаев.