«Спартак» ушел от поражения от «Ахмата» в матче 5-го тура молодежек
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Футболисты московского «Спартака» сыграли вничью с грозненским «Ахматом» в матче пятого тура молодежного первенства России.
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Футболисты московского «Спартака» сыграли вничью с грозненским «Ахматом» в матче пятого тура молодежного первенства России.
Субботняя игра в Грозном завершилась со счетом 1:1. На гол Арсена Адамова (52-я минута, с пенальти) «красно-белые» ответили точным ударом Альберта Хабирова (86).
Матч основных составов команд состоится в Грозном в воскресенье.