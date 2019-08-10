Фанаты «Зенита» вывесили баннер в память о гибели подлодки «Курск»
Болельщики «Зенита» во время матча против московского «Динамо» вывесили баннер в память о погибших на атомной подводной лодке «Курск» в 2000-м году.
Болельщики «Зенита» во время матча против московского «Динамо» вывесили баннер в память о погибших на атомной подводной лодке «Курск» в 2000-м году.
Изображение самой подводной лодки фанаты сопроводили строками из песни Александра Шаганова «Там за туманами» (известна в исполнении группы «Любэ»):
Атомная подводная лодка К-141 «Курск» затонула 12 августа 2000 года в Баренцевом море. В результате трагедии погибли 118 человек.