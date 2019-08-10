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10 августа, источник: ТАСС

«Зенит» победил «Динамо» в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над московским «Динамо» со счетом 2:0 в гостевом матче пятого тура чемпионата России по футболу. На встрече, которая прошла на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион “Динамо” имени Льва Яшина», присутствовало 19 095 зрителей.

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Источник: РИА "Новости"

Голы забили Артем Дзюба (10-я минута) и Магомед Оздоев (88). Для Дзюбы этот гол стал четвертым в текущем сезоне чемпионата страны, он в списке бомбардиров делит первое место с нападающим «Крыльев Советов» Александром Соболевым. Кроме того, форвард «Зенита» забил свой 105-й гол в чемпионатах России, по этому показателю он вышел на пятое место, обойдя Романа Павлюченко (104). Первое место занимает Олег Веретенников (143), второе — Александр Кержаков (139), третье — Дмитрий Кириченко (129), четвертое — Дмитрий Лоськов (120).

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В эпизоде с голом Дзюбы повреждение получил вратарь и капитан «Динамо» Антон Шунин. На поле вместо него вышел Игорь Лещук, для которого этот матч стал первым в Российской премьер-лиге, а капитанская повязка перешла защитнику Владимиру Рыкову. На 80-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник «Динамо» Артур Юсупов. Лучшим игроком матча был признан защитник «Зенита» Бранислав Иванович.

Символический первый удар по мячу в матче нанес нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон», обладатель Кубка Стэнли Александр Овечкин.

В турнирной таблице «Зенит» продолжает занимать первое место, набрав 13 очков из 15 возможных, «Динамо» с пятью очками идет 10-м.

В следующем туре «Зенит» 17 августа примет грозненский «Ахмат», «Динамо» днем позднее дома сыграет с московским «Локомотивом».

Динамо
0:2
Первый тайм: 0:1
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 510.08.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Динамо
Главные тренеры
Дмитрий ХохловСергей Семак
Голы
Артем Дзюба(Сердар Азмун)10′
Магомед Оздоев(Артем Дзюба)88′
Составы команд
17Сергей Паршивлюк
99Андрей Лунев
34Константин Рауш
19Игорь Смольников
4Владимир Рыков
60′
3Дуглас Сантос
44Тони Шуньич
6Бранислав Иванович
11Себастьян Шиманьски
44Ярослав Ракицкий
99Рамиль Шейдаев
5Вильмар Барриос
6Артур Юсупов
69′80′
27Магомед Оздоев
35′
77Шарль Каборе
22Артем Дзюба
1Антон Шунин
13′
91Алексей Сутормин
59′64′
31Игорь Лещук
18Юрий Жирков
22Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью
26′46′
11Себастьян Дриусси
46′
9Клинтон Нжи
8Филипе Силва Малком
8Кирилл Панченко
56′63′
7Сердар Азмун
39′90′
20Вячеслав Грулев
10Эмилиано Ариэль Ригони
Статистика
5Желтые карточки3
0Красные карточки0
2Голевые моменты6
9Удары (всего)8
5Удары в створ3
0Штанги, перекладины1
7Угловые6
11Фолы15
4Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяЕвгений Турбин(Россия, Дмитров)
Боковой судьяАлексей Воронцов(Россия, Ярославль)
Боковой судьяАлександр Богданов(Россия, Верея)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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