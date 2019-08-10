«Зенит» победил «Динамо» в матче чемпионата России по футболу
МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/.
МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/.
Голы забили Артем Дзюба (10-я минута) и Магомед Оздоев (88). Для Дзюбы этот гол стал четвертым в текущем сезоне чемпионата страны, он в списке бомбардиров делит первое место с нападающим «Крыльев Советов» Александром Соболевым. Кроме того, форвард «Зенита» забил свой 105-й гол в чемпионатах России, по этому показателю он вышел на пятое место, обойдя Романа Павлюченко (104). Первое место занимает Олег Веретенников (143), второе — Александр Кержаков (139), третье — Дмитрий Кириченко (129), четвертое — Дмитрий Лоськов (120).
В эпизоде с голом Дзюбы повреждение получил вратарь и капитан «Динамо» Антон Шунин. На поле вместо него вышел Игорь Лещук, для которого этот матч стал первым в Российской
Символический первый удар по мячу в матче нанес нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон», обладатель Кубка Стэнли Александр Овечкин.
В турнирной таблице «Зенит» продолжает занимать первое место, набрав 13 очков из 15 возможных, «Динамо» с пятью очками идет 10-м.
В следующем туре «Зенит» 17 августа примет грозненский «Ахмат», «Динамо» днем позднее дома сыграет с московским «Локомотивом».
|Дмитрий Хохлов
|Сергей Семак
|Артем Дзюба(Сердар Азмун)
|10′
|Магомед Оздоев(Артем Дзюба)
|88′
|17
|Сергей Паршивлюк
|99
|Андрей Лунев
|34
|Константин Рауш
|19
|Игорь Смольников
|4
|Владимир Рыков
60′
|3
|Дуглас Сантос
|44
|Тони Шуньич
|6
|Бранислав Иванович
|11
|Себастьян Шиманьски
|44
|Ярослав Ракицкий
|99
|Рамиль Шейдаев
|5
|Вильмар Барриос
|6
|Артур Юсупов
69′80′
|27
|Магомед Оздоев
35′
|77
|Шарль Каборе
|22
|Артем Дзюба
|1
|Антон Шунин
13′
|91
|Алексей Сутормин
59′64′
|31
|Игорь Лещук
|18
|Юрий Жирков
|22
|Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью
26′46′
|11
|Себастьян Дриусси
46′
|9
|Клинтон Нжи
|8
|Филипе Силва Малком
|8
|Кирилл Панченко
56′63′
|7
|Сердар Азмун
39′90′
|20
|Вячеслав Грулев
|10
|Эмилиано Ариэль Ригони
|5
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|6
|9
|Удары (всего)
|8
|5
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|1
|7
|Угловые
|6
|11
|Фолы
|15
|4
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Евгений Турбин(Россия, Дмитров)
|Боковой судья
|Алексей Воронцов(Россия, Ярославль)
|Боковой судья
|Александр Богданов(Россия, Верея)