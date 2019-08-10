«Зенит» победил «Динамо» в матче чемпионата России по футболу

Источник: РИА "Новости"

Голы забили Артем Дзюба (10-я минута) и Магомед Оздоев (88). Для Дзюбы этот гол стал четвертым в текущем сезоне чемпионата страны, он в списке бомбардиров делит первое место с нападающим «Крыльев Советов» Александром Соболевым. Кроме того, форвард «Зенита» забил свой 105-й гол в чемпионатах России, по этому показателю он вышел на пятое место, обойдя Романа Павлюченко (104). Первое место занимает Олег Веретенников (143), второе — Александр Кержаков (139), третье — Дмитрий Кириченко (129), четвертое — Дмитрий Лоськов (120).

В эпизоде с голом Дзюбы повреждение получил вратарь и капитан «Динамо» Антон Шунин. На поле вместо него вышел Игорь Лещук, для которого этот матч стал первым в Российской премьер-лиге, а капитанская повязка перешла защитнику Владимиру Рыкову. На 80-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник «Динамо» Артур Юсупов. Лучшим игроком матча был признан защитник «Зенита» Бранислав Иванович.

Символический первый удар по мячу в матче нанес нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон», обладатель Кубка Стэнли Александр Овечкин.

В турнирной таблице «Зенит» продолжает занимать первое место, набрав 13 очков из 15 возможных, «Динамо» с пятью очками идет 10-м.