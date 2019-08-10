«Краснодар» целый тайм играл вдесятером, но все же задушил «Рубин». Все из-за привоза Дюпина

Источник: РИА "Новости"

Матч «Краснодара» и «Рубина» начался одновременно с игрой «Динамо» и «Зенита». Из-за поздней встречи с «Порту» в квалификации ЛЧ (закончили в четверг в 22:00) команда Мусаева попросила лигу сдвинуть ближайший тур на 2,5 часа.

Стартовый состав «Краснодара» при этом изменился минимально. Вместо Рамиреса справа вышел Стоцкий, а Маркуса Берга подменил Игнатьев.

Уже на 17-й минуте Игнатьев идеально воспользовался кошмарным привозом Дюпина и закатил 3-й мяч в сезоне.

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До перерыва все шло под контролем «Краснодара». Он чаще бил по воротам (7 против 3, но в створ попали только однажды) и больше контролировал мяч (57%-43%). Но прямо перед свистком остался в меньшинстве — за вторую желтую карточку удалился Намли.

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Во втором тайме уже «Рубин» контролировал игру: довел владение мячом до 67%, 9 раз бил по воротам и однажды попал в перекладину. «Краснодар» тоже мог забить (Шапи чуть-чуть не рассчитал, когда перебрасывал Дюпина), но в итоге спокойно дождался финального свистка.

1:0 — «Краснодар» в восьмой раз в истории обыгрывает «Рубин» и готовится к выезду в Порту.

У команды Шаронова — второе поражение подряд.

«Краснодар» — «Рубин» (Казань) — 1:0 (1:0).

Гол: Игнатьев, 17.