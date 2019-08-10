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10 августа, источник: Sport24

«Краснодар» целый тайм играл вдесятером, но все же задушил «Рубин». Все из-за привоза Дюпина

У Шаронова второе поражение в сезоне.

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Источник: РИА "Новости"

Матч «Краснодара» и «Рубина» начался одновременно с игрой «Динамо» и «Зенита». Из-за поздней встречи с «Порту» в квалификации ЛЧ (закончили в четверг в 22:00) команда Мусаева попросила лигу сдвинуть ближайший тур на 2,5 часа.

Стартовый состав «Краснодара» при этом изменился минимально. Вместо Рамиреса справа вышел Стоцкий, а Маркуса Берга подменил Игнатьев.

Во время загрузки произошла ошибка.

Уже на 17-й минуте Игнатьев идеально воспользовался кошмарным привозом Дюпина и закатил 3-й мяч в сезоне.

Во время загрузки произошла ошибка.

До перерыва все шло под контролем «Краснодара». Он чаще бил по воротам (7 против 3, но в створ попали только однажды) и больше контролировал мяч (57%-43%). Но прямо перед свистком остался в меньшинстве — за вторую желтую карточку удалился Намли.

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Во втором тайме уже «Рубин» контролировал игру: довел владение мячом до 67%, 9 раз бил по воротам и однажды попал в перекладину. «Краснодар» тоже мог забить (Шапи чуть-чуть не рассчитал, когда перебрасывал Дюпина), но в итоге спокойно дождался финального свистка.

1:0 — «Краснодар» в восьмой раз в истории обыгрывает «Рубин» и готовится к выезду в Порту.

У команды Шаронова — второе поражение подряд.

«Краснодар» — «Рубин» (Казань) — 1:0 (1:0).

Гол: Игнатьев, 17.

Удаление: Намли, 45+2.

Краснодар
1:0
Первый тайм: 1:0
Рубин
Футбол, Премьер-лига, Тур 510.08.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Арена Краснодар
Главные тренеры
Мурад МусаевРоман Шаронов
Голы
Иван Игнатьев(Реми Кабелла)17′
Составы команд
39Матвей Сафонов
22Юрий Дюпин
98Сергей Петров
33Олег Данченко
89Дмитрий Стоцкий
69Данил Степанов
4Александр Мартынович
5Филип Уремович
66′
5Урош Спаич
80Егор Сорокин
52Тонни Вилена
10Игорь Коновалов
90+1′
77Руслан Камболов
8Видар Ерн Кьяртанссон
21Юнес Намли
18′45+2′
11Зураб Давиташвили
24′
7Реми Кабелла
13′88′
7Вячеслав Подберезкин
49′
6Кристиан Рамирес
59Никита Макаров
17Иван Игнатьев
67′
21Хвича Кварацхелия
75′
33Маркус Берг
77Роман Акбашев
10Вандерсон Масиэл
77′
6Евгений Башкиров
83′
93Магомед-Шапи Сулейманов
81′
20Евгений Марков
Статистика
4Желтые карточки3
0Красные карточки0
8Голевые моменты4
17Удары (всего)8
2Удары в створ3
1Штанги, перекладины1
5Угловые5
14Фолы17
0Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяСергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяАнтон Аверьянов(Россия, Москва)
Боковой судьяДмитрий Чельцов(Россия, Москва)
ВАРВасилий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАРАлексей Матюнин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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