«Краснодар» целый тайм играл вдесятером, но все же задушил «Рубин». Все из-за привоза Дюпина
У Шаронова второе поражение в сезоне.
У Шаронова второе поражение в сезоне.
Матч «Краснодара» и «Рубина» начался одновременно с игрой «Динамо» и «Зенита».
Стартовый состав «Краснодара» при этом изменился минимально. Вместо Рамиреса справа вышел Стоцкий, а Маркуса Берга подменил Игнатьев.
Уже на 17-й минуте Игнатьев идеально воспользовался кошмарным привозом Дюпина и закатил 3-й мяч в сезоне.
До перерыва все шло под контролем «Краснодара». Он чаще бил по воротам (7 против 3, но в створ попали только однажды) и больше контролировал мяч (57%-43%). Но прямо перед свистком остался в меньшинстве — за вторую желтую карточку удалился Намли.
Во втором тайме уже «Рубин» контролировал игру: довел владение мячом до 67%, 9 раз бил по воротам и однажды попал в перекладину. «Краснодар» тоже мог забить (Шапи
1:0 — «Краснодар» в восьмой раз в истории обыгрывает «Рубин» и готовится к выезду в Порту.
У команды Шаронова — второе поражение подряд.
«Краснодар» — «Рубин» (Казань) — 1:0 (1:0).
Гол: Игнатьев, 17.
Удаление: Намли, 45+2.
|Мурад Мусаев
|Роман Шаронов
|Иван Игнатьев(Реми Кабелла)
|17′
|39
|Матвей Сафонов
|22
|Юрий Дюпин
|98
|Сергей Петров
|33
|Олег Данченко
|89
|Дмитрий Стоцкий
|69
|Данил Степанов
|4
|Александр Мартынович
|5
|Филип Уремович
66′
|5
|Урош Спаич
|80
|Егор Сорокин
|52
|Тонни Вилена
|10
|Игорь Коновалов
90+1′
|77
|Руслан Камболов
|8
|Видар Ерн Кьяртанссон
|21
|Юнес Намли
18′45+2′
|11
|Зураб Давиташвили
24′
|7
|Реми Кабелла
13′88′
|7
|Вячеслав Подберезкин
49′
|6
|Кристиан Рамирес
|59
|Никита Макаров
|17
|Иван Игнатьев
67′
|21
|Хвича Кварацхелия
75′
|33
|Маркус Берг
|77
|Роман Акбашев
|10
|Вандерсон Масиэл
77′
|6
|Евгений Башкиров
83′
|93
|Магомед-Шапи Сулейманов
81′
|20
|Евгений Марков
|4
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|8
|Голевые моменты
|4
|17
|Удары (всего)
|8
|2
|Удары в створ
|3
|1
|Штанги, перекладины
|1
|5
|Угловые
|5
|14
|Фолы
|17
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Сергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Антон Аверьянов(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Дмитрий Чельцов(Россия, Москва)
|ВАР
|Василий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
|Ассистент ВАР
|Алексей Матюнин(Россия, Москва)