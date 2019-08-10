У Дзюбы гол плюс пас! «Динамо» нужен такой же форвард
«Зенит» лучше реализовал свои моменты в матче с динамовцами.
«Зенит» лучше реализовал свои моменты в матче с динамовцами.
Встреча старых друзей Дмитрия Хохлова и Сергея Семака завершилась победой тренера «Зенита» (2:0).
* «Динамо» за день до встречи с «Зенитом» объявило о переходе двух новичков — Романа Нойштедтера и Максимилиана Филиппа. Игрок сборной России подписал контракт на один год, немецкий форвард — на четыре. Интересно, что Нойштедтер попал в заявку на матч, а Филипп нет.
* Команда Семака во второй раз за месяц с небольшим сыграла на новом динамовском стадионе. В июле «ВТБ Арена» принимала матч Суперкубка России «Зенит» — «Локомотив». Тогда чемпион проиграл со счётом 2:3, в том числе
* В основе «Зенита» не оказалось Малкома — самый дорогой летний новичок РПЛ пока не готов играть 90 минут. Возвращение после травмы Игоря Смольникова стало единственным изменением в стартовом составе чемпиона по сравнению с игрой с «Краснодаром». В результате Дуглас Сантос вернулся на родной левый фланг обороны, а Юрий Жирков остался в запасе.
* «Динамо» начало матч очень агрессивно, но «Зенит» явно готовился к традиционной активности
* Когда «Зенит» забивал гол, травму получил Антон Шунин. Похоже, у голкипера «Динамо» растяжение задней поверхности бедра. Его заменил Игорь Лещук, для которого это первый матч в РПЛ. Ранее 23-летний воспитанник московского клуба трижды сыграл за
* В первом тайме команда Семака пробила в створ только в голевой атаке (удары 6:5 в пользу «Зенита», в створ — 1:2). Тем не менее гости были ближе ко второму голу, чем команда Хохлова к ответному. Лучший момент имел Дуглас Сантос, который чудом не попал в цель из убойной позиции.
* Петербуржцев поддерживали около двух тысяч болельщиков. Фанаты гостей подготовили впечатляющий перфоманс, посвящённый подводной лодке «Курск», потерпевшей крушение 19 лет назад. На секторе
* Выход Малкома в перерыве вместо Себастьяна Дриусси вряд ли связан с тем, что Семак остался недоволен игрой аргентинца.
* Хохлов исчерпал все три замены уже по истечении часа игры, выпустив Клинтона Н’Жье и Кирилла Панченко. Решение тренера «Динамо» оставить на поле Шейдаева удивило, поскольку казалось, что именно он первый кандидат на уход с поля. Воспитанник «Зенита» был совершенно неопасен. Тем не менее без Панченко центрфорвард «Динамо» стал острее: заработал опасный штрафной и организовал голевой момент для Вячеслава Грулёва.
* Во втором тайме «Динамо» нанесло больше ударов, чем «Зенит» — 9:7 (в створ — 2:2), и в целом могло рассчитывать на ничью. Однако удаление Юсупова и традиционно слабая реализация моментов стоили команде Хохлова поражения. Правда, и Азмун действовал у ворот Лещука в стиле динамовских коллег. Гол Магомеда Оздоева с паса Дзюбы закончил игру.
Анатолий Романов
|Дмитрий Хохлов
|Сергей Семак
|Артем Дзюба(Сердар Азмун)
|10′
|Магомед Оздоев(Артем Дзюба)
|88′
|17
|Сергей Паршивлюк
|99
|Андрей Лунев
|34
|Константин Рауш
|19
|Игорь Смольников
|4
|Владимир Рыков
60′
|3
|Дуглас Сантос
|44
|Тони Шуньич
|6
|Бранислав Иванович
|11
|Себастьян Шиманьски
|44
|Ярослав Ракицкий
|99
|Рамиль Шейдаев
|5
|Вильмар Барриос
|6
|Артур Юсупов
69′80′
|27
|Магомед Оздоев
35′
|77
|Шарль Каборе
|22
|Артем Дзюба
|1
|Антон Шунин
13′
|91
|Алексей Сутормин
59′64′
|31
|Игорь Лещук
|18
|Юрий Жирков
|22
|Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью
26′46′
|11
|Себастьян Дриусси
46′
|9
|Клинтон Нжи
|8
|Филипе Силва Малком
|8
|Кирилл Панченко
56′63′
|7
|Сердар Азмун
39′90′
|20
|Вячеслав Грулев
|10
|Эмилиано Ариэль Ригони
|5
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|6
|9
|Удары (всего)
|8
|5
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|1
|7
|Угловые
|6
|11
|Фолы
|15
|4
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Евгений Турбин(Россия, Дмитров)
|Боковой судья
|Алексей Воронцов(Россия, Ярославль)
|Боковой судья
|Александр Богданов(Россия, Верея)