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10 августа, источник: Чемпионат.com

У Дзюбы гол плюс пас! «Динамо» нужен такой же форвард

«Зенит» лучше реализовал свои моменты в матче с динамовцами.

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Встреча старых друзей Дмитрия Хохлова и Сергея Семака завершилась победой тренера «Зенита» (2:0).

* «Динамо» за день до встречи с «Зенитом» объявило о переходе двух новичков — Романа Нойштедтера и Максимилиана Филиппа. Игрок сборной России подписал контракт на один год, немецкий форвард — на четыре. Интересно, что Нойштедтер попал в заявку на матч, а Филипп нет.

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* Команда Семака во второй раз за месяц с небольшим сыграла на новом динамовском стадионе. В июле «ВТБ Арена» принимала матч Суперкубка России «Зенит» — «Локомотив». Тогда чемпион проиграл со счётом 2:3, в том числе из-за пары ошибок голкипера Андрея Лунёва.

* В основе «Зенита» не оказалось Малкома — самый дорогой летний новичок РПЛ пока не готов играть 90 минут. Возвращение после травмы Игоря Смольникова стало единственным изменением в стартовом составе чемпиона по сравнению с игрой с «Краснодаром». В результате Дуглас Сантос вернулся на родной левый фланг обороны, а Юрий Жирков остался в запасе.

* «Динамо» начало матч очень агрессивно, но «Зенит» явно готовился к традиционной активности бело-голубых на первых минутах и прессингу в шесть человек. Гости садились глубоко, оборонялись компактно, закрывая опасные позиции для ударов. Зато впереди Сердар Азмун и Артём Дзюба оставались два в два против центральных защитник хозяев. Гол чемпиона родился в результате ошибки Владимира Рыкова, да и Тони Шуньич сыграл в этом эпизоде неудачно. Дзюба продолжил серию результативных действий со старта сезона и наверняка опять будет удивляться голевой передаче иранца.

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* Когда «Зенит» забивал гол, травму получил Антон Шунин. Похоже, у голкипера «Динамо» растяжение задней поверхности бедра. Его заменил Игорь Лещук, для которого это первый матч в РПЛ. Ранее 23-летний воспитанник московского клуба трижды сыграл за бело-голубых в Кубке России и один раз в ФНЛ.

* В первом тайме команда Семака пробила в створ только в голевой атаке (удары 6:5 в пользу «Зенита», в створ — 1:2). Тем не менее гости были ближе ко второму голу, чем команда Хохлова к ответному. Лучший момент имел Дуглас Сантос, который чудом не попал в цель из убойной позиции.

* Петербуржцев поддерживали около двух тысяч болельщиков. Фанаты гостей подготовили впечатляющий перфоманс, посвящённый подводной лодке «Курск», потерпевшей крушение 19 лет назад. На секторе сине-бело-голубых появились баннеры с изображением судна и надписью «Синее море, только море за кормой. Синее море и далёк он путь домой».

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* Выход Малкома в перерыве вместо Себастьяна Дриусси вряд ли связан с тем, что Семак остался недоволен игрой аргентинца. Экс-игрок «Барселоны» должен набирать форму через практику, а заменить в лимите можно было только иностранца. Малком давал больше возможностей для контригры, но с ним тяжелее обороняться против подключений флангового защитника соперника — бразилец неохотно опускается к собственной штрафной. Главным достижением Малкома стал заработанный фол, после которого получил красную карточку Артур Юсупов.

* Хохлов исчерпал все три замены уже по истечении часа игры, выпустив Клинтона Н’Жье и Кирилла Панченко. Решение тренера «Динамо» оставить на поле Шейдаева удивило, поскольку казалось, что именно он первый кандидат на уход с поля. Воспитанник «Зенита» был совершенно неопасен. Тем не менее без Панченко центрфорвард «Динамо» стал острее: заработал опасный штрафной и организовал голевой момент для Вячеслава Грулёва.

* Во втором тайме «Динамо» нанесло больше ударов, чем «Зенит» — 9:7 (в створ — 2:2), и в целом могло рассчитывать на ничью. Однако удаление Юсупова и традиционно слабая реализация моментов стоили команде Хохлова поражения. Правда, и Азмун действовал у ворот Лещука в стиле динамовских коллег. Гол Магомеда Оздоева с паса Дзюбы закончил игру.

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Анатолий Романов

Динамо
0:2
Первый тайм: 0:1
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 510.08.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Динамо
Главные тренеры
Дмитрий ХохловСергей Семак
Голы
Артем Дзюба(Сердар Азмун)10′
Магомед Оздоев(Артем Дзюба)88′
Составы команд
17Сергей Паршивлюк
99Андрей Лунев
34Константин Рауш
19Игорь Смольников
4Владимир Рыков
60′
3Дуглас Сантос
44Тони Шуньич
6Бранислав Иванович
11Себастьян Шиманьски
44Ярослав Ракицкий
99Рамиль Шейдаев
5Вильмар Барриос
6Артур Юсупов
69′80′
27Магомед Оздоев
35′
77Шарль Каборе
22Артем Дзюба
1Антон Шунин
13′
91Алексей Сутормин
59′64′
31Игорь Лещук
18Юрий Жирков
22Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью
26′46′
11Себастьян Дриусси
46′
9Клинтон Нжи
8Филипе Силва Малком
8Кирилл Панченко
56′63′
7Сердар Азмун
39′90′
20Вячеслав Грулев
10Эмилиано Ариэль Ригони
Статистика
5Желтые карточки3
0Красные карточки0
2Голевые моменты6
9Удары (всего)8
5Удары в створ3
0Штанги, перекладины1
7Угловые6
11Фолы15
4Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяЕвгений Турбин(Россия, Дмитров)
Боковой судьяАлексей Воронцов(Россия, Ярославль)
Боковой судьяАлександр Богданов(Россия, Верея)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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