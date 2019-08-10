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10 августа, источник: ТАСС

Футболист «Зенита» Дриусси получил повреждение икроножной мышцы в матче с «Динамо»

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Нападающий петербургского «Зенита» Себастьян Дриусси получил травму икроножной мышцы в матче чемпионата России по футболу с московским «Динамо». Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча пятого тура прошла в Москве и завершилась победой «Зенита» со счетом 2:0. Дриусси был заменен в перерыве.

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«Себастьян получил повреждение икроножной мышцы. Серьезность покажет обследование. Для нас это очень важный игрок», — сказал Семак.

Вместо Дриусси на поле появился бразилец Малком, купленный в текущее трансферное окно у «Барселоны». «Дриусси на протяжении многих лет играет там, где нужно команде, по его характеристикам ему комфортнее играть второго форварда. Малком мало играл, но в этой игре дали ему больше времени. Ему нужно набирать игровую практику и физические кондиции, чтобы выходить на свой уровень», — отметил Семак.

«Игра сложная, нервная, счет скользкий, до конца матча присутствовала нервозность. В первом тайме было много технического брака в простых ситуациях, плохо выходили из обороны. Мы плохо двигались и расставлялись, не было своевременности, связываю это больше с техническим браком. Во втором тайме ошибок было меньше, у нас были прекрасные возможности, чтобы раньше увеличить преимущество в счете, cложная игра, но заслуженная победа», — добавил Семак.

В турнирной таблице «Зенит» продолжает занимать первое место, набрав 13 очков из 15 возможных, «Динамо» с пятью очками идет 10-м. В следующем туре «Зенит» 17 августа примет грозненский «Ахмат», «Динамо» днем позже дома сыграет с московским «Локомотивом».

Динамо
0:2
Первый тайм: 0:1
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 510.08.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Динамо
Главные тренеры
Дмитрий ХохловСергей Семак
Голы
Артем Дзюба(Сердар Азмун)10′
Магомед Оздоев(Артем Дзюба)88′
Составы команд
17Сергей Паршивлюк
99Андрей Лунев
34Константин Рауш
19Игорь Смольников
4Владимир Рыков
60′
3Дуглас Сантос
44Тони Шуньич
6Бранислав Иванович
11Себастьян Шиманьски
44Ярослав Ракицкий
99Рамиль Шейдаев
5Вильмар Барриос
6Артур Юсупов
69′80′
27Магомед Оздоев
35′
77Шарль Каборе
22Артем Дзюба
1Антон Шунин
13′
91Алексей Сутормин
59′64′
31Игорь Лещук
18Юрий Жирков
22Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью
26′46′
11Себастьян Дриусси
46′
9Клинтон Нжи
8Филипе Силва Малком
8Кирилл Панченко
56′63′
7Сердар Азмун
39′90′
20Вячеслав Грулев
10Эмилиано Ариэль Ригони
Статистика
5Желтые карточки3
0Красные карточки0
2Голевые моменты6
9Удары (всего)8
5Удары в створ3
0Штанги, перекладины1
7Угловые6
11Фолы15
4Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяЕвгений Турбин(Россия, Дмитров)
Боковой судьяАлексей Воронцов(Россия, Ярославль)
Боковой судьяАлександр Богданов(Россия, Верея)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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