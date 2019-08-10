Футболист «Зенита» Дриусси получил повреждение икроножной мышцы в матче с «Динамо»

Источник: РИА "Новости"

Встреча пятого тура прошла в Москве и завершилась победой «Зенита» со счетом 2:0. Дриусси был заменен в перерыве.

«Себастьян получил повреждение икроножной мышцы. Серьезность покажет обследование. Для нас это очень важный игрок», — сказал Семак.

Вместо Дриусси на поле появился бразилец Малком, купленный в текущее трансферное окно у «Барселоны». «Дриусси на протяжении многих лет играет там, где нужно команде, по его характеристикам ему комфортнее играть второго форварда. Малком мало играл, но в этой игре дали ему больше времени. Ему нужно набирать игровую практику и физические кондиции, чтобы выходить на свой уровень», — отметил Семак.

«Игра сложная, нервная, счет скользкий, до конца матча присутствовала нервозность. В первом тайме было много технического брака в простых ситуациях, плохо выходили из обороны. Мы плохо двигались и расставлялись, не было своевременности, связываю это больше с техническим браком. Во втором тайме ошибок было меньше, у нас были прекрасные возможности, чтобы раньше увеличить преимущество в счете, cложная игра, но заслуженная победа», — добавил Семак.