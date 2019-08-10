Футболист «Зенита» Дриусси получил повреждение икроножной мышцы в матче с «Динамо»

Встреча пятого тура прошла в Москве и завершилась победой «Зенита» со счетом 2:0. Дриусси был заменен в перерыве.
«Себастьян получил повреждение икроножной мышцы. Серьезность покажет обследование. Для нас это очень важный игрок», — сказал Семак.
Вместо Дриусси на поле появился бразилец Малком, купленный в текущее трансферное окно у «Барселоны». «Дриусси на протяжении многих лет играет там, где нужно команде, по его характеристикам ему комфортнее играть второго форварда. Малком мало играл, но в этой игре дали ему больше времени. Ему нужно набирать игровую практику и физические кондиции, чтобы выходить на свой уровень», — отметил Семак.
«Игра сложная, нервная, счет скользкий, до конца матча присутствовала нервозность. В первом тайме было много технического брака в простых ситуациях, плохо выходили из обороны. Мы плохо двигались и расставлялись, не было своевременности, связываю это больше с техническим браком. Во втором тайме ошибок было меньше, у нас были прекрасные возможности, чтобы раньше увеличить преимущество в счете, cложная игра, но заслуженная победа», — добавил Семак.
В турнирной таблице «Зенит» продолжает занимать первое место, набрав 13 очков из 15 возможных, «Динамо» с пятью очками идет 10-м. В следующем туре «Зенит» 17 августа примет грозненский «Ахмат», «Динамо» днем позже дома сыграет с московским «Локомотивом».