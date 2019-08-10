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10 августа, источник: ТАСС

Хохлов: «Динамо» необходимо доукомплектовать состав

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Московскому «Динамо» необходимы приобретения новых футболистов до закрытия трансферного окна. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер бело-голубых Дмитрий Хохлов.

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Источник: РИА "Новости"

В субботу «Динамо» в матче пятого тура чемпионата России на своем поле уступило «Зениту» со счетом 0:2. В летнее трансферное окно бело-голубые приобрели Себастьяна Шиманьского, Заурбека Плиева, Ивана Ордеца, Сергея Паршивлюка, Игоря Калинина, Рамиля Шейдаева, Шарля Каборе, Клинтона Н’Жи, Романа Нойштедтера и Максимилиана Филиппа. Филипп и Нойштедтер пока не принимали участия в матчах.

«Для начала команду нужно доукомплектовать, закрыть некоторые позиции. И тогда мы будем выстраивать игру», — сказал Хохлов.

На 14-й минуте матча с «Зенитом» был заменен вратарь «Динамо» и сборной России Антон Шунин. «Шунин завтра будет проходить медобследование, завтра будет понятно, насколько серьезная у него травма», — сказал Хохлов.

«Динамо» после пяти туров набрало пять очков и занимает 11-е место в турнирной таблице. В следующем матче бело-голубые 18 августа примут «Локомотив».

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