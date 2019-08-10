Хохлов: «Динамо» необходимо доукомплектовать состав
МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Московскому «Динамо» необходимы приобретения новых футболистов до закрытия трансферного окна. Об этом на
МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Московскому «Динамо» необходимы приобретения новых футболистов до закрытия трансферного окна. Об этом на
В субботу «Динамо» в матче пятого тура чемпионата России на своем поле уступило «Зениту» со счетом 0:2. В летнее трансферное окно
«Для начала команду нужно доукомплектовать, закрыть некоторые позиции. И тогда мы будем выстраивать игру», — сказал Хохлов.
На 14-й минуте матча с «Зенитом» был заменен вратарь «Динамо» и сборной России Антон Шунин. «Шунин завтра будет проходить медобследование, завтра будет понятно, насколько серьезная у него травма», — сказал Хохлов.
«Динамо» после пяти туров набрало пять очков и занимает 11-е место в турнирной таблице. В следующем матче