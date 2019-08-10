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10 августа, источник: ТАСС

Ветеран ФК «Крылья Советов» Панфилов стал послом ГТО в Самарской области

ТАСС, 10 августа. Почетный статус посла Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» получил рекордсмен самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Валерьян Панфилов. Об этом ТАСС в субботу рассказал представитель регионального оператора ГТО Сергей Мамонов.

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Церемония присвоения статуса посла ГТО прошла в субботу на летнем фестивале комплекса среди семейных команд при участии исполняющего обязанности министра спорта Самарской области Андрея Харина.

«Валерьян Владимирович — настоящий образец и символ самарского спорта, надеемся, что с его помощью мы сможем донести ценности ГТО до большого числа людей. Он активно принимает участие в программе ГТО. Еще несколько лет назад он одним из первых выполнил нормативы на золотой знак ГТО и сейчас активно помогает нам, приходит на различные мероприятия», — отметил Мамонов.

Панфилов завершил футбольную карьеру в 1982 году. 68-летний ветеран является рекордсменом клуба по числу проведенных встреч, в составе самарской команды он сыграл в 413 матчах.

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Семейный фестиваль ГТО

Фестиваль комплекса ГТО среди семейных команд прошел в Самарской области в четвертый раз. Его участниками стали 20 команд из 15 муниципальных образований региона. Фестиваль состоялся в рамках Всероссийского дня физкультурника.

«В семейных соревнованиях принимали участие команды из трех человек — папа, мама и ребенок 10−12 лет. Они соревновались в многоборье ГТО, прошли полосу препятствий, был творческий конкурс поделок из песка, отдельно в толкании ядра соревновались папы. Лучшие результаты показала семья Мячиных из Чапаевска, второе место заняла семья Долговых из Кошкинского муниципального района, на третьем месте — семья Бруновских из Самары. Победители получили ценные призы, в том числе бытовую технику», — отметил Мамонов.

«Площадка ГТО стала одной из центральных в День физкультурника в Самаре. На площадке можно было выполнить нормативы, а также попробовать свои силы в тестовом режиме. На площадке были представлены наклон, подтягивание, прыжок, сгибание и разгибание рук, рывок гири. Категории участников самые разные — от семи до старше 70 лет», — добавил собеседник ТАСС.

Программа «Готов к труду и обороне» существовала с 1931 по 1991 год, после чего была возвращена указом президента России Владимира Путина от 24 марта 2014 года. Реализация и развитие комплекса ГТО включает в себя четыре этапа, последний из которых стартовал в январе 2018 года и направлен на продолжение работы со всеми категориями населения до 2020 года.

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