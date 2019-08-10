Гендиректор «Зенита» Александр Медведев назвал интересным матч РПЛ против «Динамо»

Источник: РИА "Новости"

«Зенит» в субботу в Москве со счетом 2:0 обыграл «Динамо». В каждом из таймов сине-бело-голубые забили по голу, их авторами стали Артем Дзюба и Магомед Оздоев. На 80-й минуте москвичи остались в меньшинстве — за две желтые карточки с поля был удален полузащитник Артур Юсупов.

«Игра была интересной, живой — были голевые моменты с обеих сторон, хотя, конечно, у “Зенита” их было больше, — сказал Медведев. — Неиспользованные моменты не буду перечислять. Я бы охарактеризовал матч так — “Зенит” контролировал игру и в нужные моменты разыгрывал быстрые комбинации, приводившие к острым моментам. “Динамо” показало, что команда после усиления может оказать сопротивление любому сопернику».

«Команда, даже оставшись в меньшинстве, шла вперед, что тяжело делать вдесятером, — отметил гендиректор петербуржцев. — “Зенит” только в самом конце смог воспользоваться пространством. Нужно отдать должное “Динамо”, которое не побоялось идти вперед, оставшись в меньшинстве».

Отвечая на вопрос, чего он ждет от ближайших матчей, Медведев ответил: «Команда борется за победу в каждом матче. Против чемпионов все выходят играть с удвоенной энергией. Простых матчей не будет».