Президент ФК «Краснодар» Галицкий отметил работу тренера «Рубина» Шаронова

Источник: РИА "Новости"

В субботу «Краснодар» на своем поле обыграл «Рубин» со счетом 1:0. Второй тайм гости провели в меньшинстве, так как в концовке первой половины встречи с поля был удален полузащитник Юнес Намли.

«То, что вы делаете, — это очень круто, я хочу, чтобы у вас получилось, я буду за вас переживать», — сказал Галицкий.