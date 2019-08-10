Президент ФК «Краснодар» Галицкий отметил работу тренера «Рубина» Шаронова
ТАСС, 10 августа. Президент футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий отметил работу тренера казанского «Рубина» Романа Шаронова. Видеозапись их диалога опубликовала
ТАСС, 10 августа. Президент футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий отметил работу тренера казанского «Рубина» Романа Шаронова. Видеозапись их диалога опубликовала
В субботу «Краснодар» на своем поле обыграл «Рубин» со счетом 1:0. Второй тайм гости провели в меньшинстве, так как в концовке первой половины встречи с поля был удален полузащитник Юнес Намли.
«То, что вы делаете, — это очень круто, я хочу, чтобы у вас получилось, я буду за вас переживать», — сказал Галицкий.
В турнирной таблице «Краснодар» вышел на второе место, набрав в пяти матчах 10 очков, «Рубин» с семью очками идет пятым. В следующем туре «Краснодар» в гостях сыграет с «Тамбовом», «Рубин» примет тульский «Арсенал», обе встречи пройдут 18 августа.
|Мурад Мусаев
|Роман Шаронов
|Иван Игнатьев(Реми Кабелла)
|17′
|39
|Матвей Сафонов
|22
|Юрий Дюпин
|98
|Сергей Петров
|33
|Олег Данченко
|89
|Дмитрий Стоцкий
|69
|Данил Степанов
|4
|Александр Мартынович
|5
|Филип Уремович
66′
|5
|Урош Спаич
|80
|Егор Сорокин
|52
|Тонни Вилена
|10
|Игорь Коновалов
90+1′
|77
|Руслан Камболов
|8
|Видар Ерн Кьяртанссон
|21
|Юнес Намли
18′45+2′
|11
|Зураб Давиташвили
24′
|7
|Реми Кабелла
13′88′
|7
|Вячеслав Подберезкин
49′
|6
|Кристиан Рамирес
|59
|Никита Макаров
|17
|Иван Игнатьев
67′
|21
|Хвича Кварацхелия
75′
|33
|Маркус Берг
|77
|Роман Акбашев
|10
|Вандерсон Масиэл
77′
|6
|Евгений Башкиров
83′
|93
|Магомед-Шапи Сулейманов
81′
|20
|Евгений Марков
|4
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|8
|Голевые моменты
|4
|17
|Удары (всего)
|8
|2
|Удары в створ
|3
|1
|Штанги, перекладины
|1
|5
|Угловые
|5
|14
|Фолы
|17
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Сергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Антон Аверьянов(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Дмитрий Чельцов(Россия, Москва)
|ВАР
|Василий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
|Ассистент ВАР
|Алексей Матюнин(Россия, Москва)