Четырьмя матчами в воскресенье продолжится пятый тур чемпионата России по футболу

Источник: РИА "Новости"

«Спартак» на выезде встретится с грозненским «Ахматом». Игра начнется в 19:00 мск. Главным арбитром матча назначен Алексей Сухой из подмосковных Люберец.

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 5, 11.08.2019, 21:30 Ахмат - Спартак -

После четырех туров «Ахмат» набрал шесть очков в турнирной таблице, «Спартак» — пять. При этом грозненцы в двух матчах на своем поле набрали максимально возможные шесть очков, переиграв в первом туре «Краснодар» (1:0), а в последней игре — «Оренбург» (2:1). В последних трех встречах в Грозном «Спартак» одержал три победы, в прошлом сезоне команды обменялись выездными победами, красно-белые выиграли со счетом 2:1, а команда Рашида Рахимова — 3:1. Всего в рамках чемпионатов России команды встречались между собой 24 раза, в которых 13 побед одержал «Спартак», восемь матчей выиграл «Ахмат» при трех ничейных исходах.

Красно-белые в прошлом туре на своем поле сыграли вничью с московским «Динамо» со счетом 0:0. В той игре прямую красную карточку за грубое нарушение против вратаря «Динамо» получил форвард «Спартака» Эсекьель Понсе. В матче с «Ахматом» он не поможет своей команде из-за дисквалификации. Дебютировать в составе столичной команды могут нападающий Йордан Ларссон, приобретенный у шведского «Норрчёпинга», и полузащитник Гус Тил, который перешел из голландского АЗ.

В составе «Ахмата» на поле может выйти полузащитник Денис Глушаков, который в межсезонье перешел в грозненскую команду из «Спартака». Глушаков выступал за столичную команду с 2013 года, в общей сложности в составе красно-белых он сыграл 173 матча, забив 23 мяча и отдав 10 голевых передач, полузащитник помог команде выиграть первый с 2001 года чемпионский титул (в сезоне-2016/17), а также завоевать Суперкубок России.

Глушаков ушел из «Спартака», имея конфликт с активными болельщикам клуба. Футболист был выведен из основного состава команды 18 сентября прошлого года по решению бывшего главного тренера Массимо Карреры. Глушаков и защитник команды Андрей Ещенко поставили «лайк» под постом в Instagram актера театра и кино, болельщика красно-белых Дмитрия Назарова, в котором артист читал стихотворение с критикой в адрес Карреры. Глушаков тренировался и играл за молодежную команду «Спартака», а после увольнения итальянского специалиста вернулся в основу.

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 5, 11.08.2019, 19:00 ЦСКА - Сочи -

ЦСКА попробует продлить победную серию

Московские армейцы после неожиданного поражения в стартовом матче чемпионата от «Крыльев Советов» (0:2) одержали три победы подряд. Были повержены «Оренбург» (2:1), «Локомотив» (1:0) и «Рубин» (1:0). В двух последних встречах голами отметился лучший бомбардир предыдущего чемпионата Федор Чалов. В воскресенье ЦСКА на «ВЭБ-Арене» примет новичка премьер-лиги «Сочи».

Сочинцы в четырех турах набрали одно очко, они являются единственной командой чемпионата, не забившей ни одного мяча. В предстоящем матче в составе гостей могут дебютировать бывшие футболисты «Зенита» — полузащитник Кристиан Нобоа и нападающий Антон Заболотный. До начала октября из-за травмы колена «Сочи» не поможет лучший бомбардир первенства Олимп — Футбольной национальной лиги прошлого сезона Максим Барсов.

В составе ЦСКА из-за травм на длительный срок выбыли из обоймы полузащитник Алан Дзагоев и защитник Георгий Щенников. Не примет участие в предстоящей игре полузащитник Константин Марадишвили, который в последние две недели находился в расположении молодежной сборной России (игроки до 20 лет) и принимал участие в международном турнире.

Встреча между ЦСКА и «Сочи» начнется в 19:00 мск. Главным арбитром матча назначен Виталий Мешков из подмосковного Дмитрова.

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 5, 11.08.2019, 16:30 Локомотив - Урал -

«Локомотив» примет «Урал», «Арсенал» сыграет с «Уфой»

Вице-чемпион страны московский «Локомотив» на «РЖД-Арене» сыграет с екатеринбургским «Уралом». Обе команды по итогам четырех туров набрали по семь очков, однако «Урал» в последних двух матчах не смог одержать победы, уступив «Динамо» (0:2) и сыграв вничью с «Ростовом» (2:2). Железнодорожники в прошлые выходные на четвертой добавленной минуте вырвали победу в выездном матче с самарскими «Крыльями Советов» (2:1) благодаря голу Гжегожа Крыховяка.

В прошлом сезоне в рамках чемпионата России «Локомотив» не смог обыграть команду из Екатеринбурга. «Урал» одержал выездную победу со счетом 2:1, а на своем поле сыграл вничью (2:2). Но в финале Кубка России, который прошел в Самаре, железнодорожники одержали победу со счетом 1:0. Всего в рамках первенств страны «Локомотив» и «Урал» встречались 22 раза, 12 побед в активе столичной команды, шесть раз выигрывали екатеринбуржцы при четырех ничейных исходах.

Из-за травм «Локомотиву» не помогут защитник Борис Ротенберг и нападающий Джефферсон Фарфан, которые выбыли на длительный срок. Из-за перелома пястной кости в течение месяца не сможет выйти на поле нападающий Эдер, зато приступил к тренировкам крайний защитник Дмитрий Живоглядов, пропустивший предыдущую игру.

В матче с «Крыльями Советов» повреждение получил центральный защитник Ведран Чорлука, его участие в предстоящей встрече находится под вопросом. Гостям по причине травмы не поможет полузащитник Отман Эль-Кабир.

Матч начнется в 16:30 мск. Главным арбитром встречи назначен Николай Волошин из Смоленска.

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 5, 11.08.2019, 14:00 Арсенал Т - Уфа -

В стартовом матче игрового дня тульский «Арсенал» примет «Уфу». Встреча начнется в 14:00 мск, главным арбитром назначен Михаил Вилков из Нижнего Новгорода. После четырех туров «Арсенал» набрал семь очков, а «Уфа» — четыре.