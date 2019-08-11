Агент: Путаница с возрастом игрока «Спартака» вызвана технической ошибкой

Воспитанник петербургского «Зенита» Хабиров перешел в «Спартак» этим летом и провел в текущем сезоне два матча в составе молодежной команды «красно-белых». На сайте «Спартака» указано, что футболист родился 11 ноября 2002 года, при этом на сайте Российской-премьер лиги сообщается, что он родился 15 ноября 2002 года, а на сайте Федерации футбола Санкт-Петербурга — 15 ноября 2001 года.

«Альберт родился 15 ноября 2001 года, это записано в паспорте футболиста. Он играл за этот год в Салавате, академии “Зенита”, по всем заявкам всегда был 2001 года рождения. Так что на сайте премьер-лиги и у “Спартака” обычная техническая ошибка. Это вопрос к людям, которые неправильно внесли данные. В РПЛ есть документы на Альберта, в том числе и паспорт футболиста», — сказал Александров по телефону.