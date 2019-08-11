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10:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Ротенберг: Была мысль пригласить Мхитаряна в «Сочи»

Владелец футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг сказал, что подумывал о приобретении полузащитника лондонского «Арсенала» Генриха Мхитаряна.

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Источник: AP 2019

«У меня была такая мысль в голове. И она держится во мне. Но по этому поводу я ни с кем не связывался. Возможно ли такое со временем? Посмотрим», — сказал Ротенберг в программе «Инсайдеры» на телеканале «Матч Премьер».

Мхитарян выступает за «Арсенал» с начала 2018 года. Ранее 30-летний армянский футболист защищал цвета «Манчестер Юнайтед», дортмундской «Боруссии», донецких «Шахтёра» и «Металлурга», а также ереванского «Пюника».

В минувшем сезоне Генрих забил 6 мячей и отдал 7 результативных передач в 39 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

Контракт Мхитаряна с «Арсеналом» рассчитан до 30 июня 2021 года.

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