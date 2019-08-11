Футболист АПЛ отказался играть в России

Армейцы были готовы взять в аренду Боласи с опцией выкупа прав на игрока за шесть миллионов евро. Однако москвичи не сумели договориться с самим игроком. 30-летний африканец отказался выступать в России.

Отмечается, что на Боласи претендуют французский «Ренн», турецкий «Бешикташ» и шотландский «Селтик». Контракт конголезца с «Эвертоном» истекает в 2021 году. Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 11 миллионов евро.

Сезон-2018/2019 футболист провел, выступая в арендах. До января 2019-го Боласи защищал цвета «Астон Виллы». Доигрывал сезон африканец в Бельгии, в составе «Андерлехта».