Футболист АПЛ отказался играть в России
Хавбек «Эвертона» конголезец Янник Боласи отверг предложение московского ЦСКА, несмотря на то что клубы согласовали аренду футболиста. Об этом сообщает Goal.com.
Хавбек «Эвертона» конголезец Янник Боласи отверг предложение московского ЦСКА, несмотря на то что клубы согласовали аренду футболиста. Об этом сообщает Goal.com.
Армейцы были готовы взять в аренду Боласи с опцией выкупа прав на игрока за шесть миллионов евро. Однако москвичи не сумели договориться с самим игроком. 30-летний африканец отказался выступать в России.
Отмечается, что на Боласи претендуют французский «Ренн», турецкий «Бешикташ» и шотландский «Селтик». Контракт конголезца с «Эвертоном» истекает в 2021 году. Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 11 миллионов евро.
Сезон-2018/2019 футболист провел, выступая в арендах. До января 2019-го Боласи защищал цвета «Астон Виллы». Доигрывал сезон африканец в Бельгии, в составе «Андерлехта».
Боласи — уроженец Франции, однако выбрал сборную Демократической Республики Конго. В составе национальной команды он провел 36 матчей и забил девять голов.