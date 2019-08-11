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11:11 (мск), источник: Lenta.Ru

Футболист АПЛ отказался играть в России

Хавбек «Эвертона» конголезец Янник Боласи отверг предложение московского ЦСКА, несмотря на то что клубы согласовали аренду футболиста. Об этом сообщает Goal.com.

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Армейцы были готовы взять в аренду Боласи с опцией выкупа прав на игрока за шесть миллионов евро. Однако москвичи не сумели договориться с самим игроком. 30-летний африканец отказался выступать в России.

Отмечается, что на Боласи претендуют французский «Ренн», турецкий «Бешикташ» и шотландский «Селтик». Контракт конголезца с «Эвертоном» истекает в 2021 году. Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 11 миллионов евро.

Сезон-2018/2019 футболист провел, выступая в арендах. До января 2019-го Боласи защищал цвета «Астон Виллы». Доигрывал сезон африканец в Бельгии, в составе «Андерлехта».

Боласи — уроженец Франции, однако выбрал сборную Демократической Республики Конго. В составе национальной команды он провел 36 матчей и забил девять голов.

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