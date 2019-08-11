Текущие события
Футбол. Премьер-лига
14:00
Арсенал Т
Уфа
Футбол. Зарубежный
16:00
Ньюкасл Юнайтед
Арсенал
Футбол. Зарубежный
16:00
Лестер
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
16:00
Лилль
Нант
Футбол. Премьер-лига
16:30
Локомотив
Урал
Футбол. Зарубежный
18:00
Страсбур
Метц
Футбол. Зарубежный
18:30
Манчестер Юнайтед
Челси
Футбол. Премьер-лига
19:00
ЦСКА
Сочи
Футбол. Премьер-лига
21:30
Ахмат
Спартак
Футбол. Зарубежный
22:00
ПСЖ
Ним
Все события
Фоторепортажи
13Первая ракетка России: как она выглядит вне корта
15Список «Спартака» на выход. Кто ушел от Кононова
11:46 (мск), источник: Чемпионат.com

«Рубину» больше не нужны видео из раздевалки. Шаронов всё показывает на поле

Самое время осторожно похвалить Казань.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Казанский «Рубин» внезапно стал одним из самых обласкиваемых прессой клубов старта чемпионата. Из закрытого и скучного франкенштейна, главной особенностью которого является постоянная смена эмблемы, «Рубин» в один момент обернулся стильным проектом, который сделал невозможное: вернул Казань на футбол. В общем, вы все это уже знаете — десятки тысяч знаков о том, какой «Рубин» теперь крутой, уже написаны, часы видео отсняты.

Но именно сейчас, после второго подряд минимального поражения, лучшее время для того, чтобы по-настоящему поаплодировать Роману Шаронову и созданному им явлению.

Читайте также
Тренер «Рубина» не попал на концерт Metallica из-за матча с «Динамо»

Дело в том, что после первых туров речь в основном шла о том, что окружает «Рубин» и главного тренера команды. Победы и в целом неожиданная гостевая ничья с «Локомотивом» стали отличным фоном из результатов, и на игру мало кто обращал внимание. При этом в Черкизово «Рубин» играл действительно бодро, но уже в первые 15 минут мог получить три, не просчитав игру «Локо» в переходах, затем было «Динамо», которое тоже имело достаточно шансов, и «Ахмат», не забивший своё до перерыва. «Рубин» очевидно перебрал очков в первых трёх турах, но табло-аналитика моментально сделала Шаронова героем.

Стиль игры в первых турах лишь вырабатывался, и соперники ещё не знали, к чему готовиться. Теперь понятно, что с Шароновым и Эду (номинальный главный тренер Казани очень силён в методологии) команда будет стараться залезть сопернику под кожу через полуфланги, а роль Коновалова, и до этого важная, становится ключевой. Контрольный полузащитник «Рубина» легко отдаёт передачу на любое расстояние, и задача крайних защитников и двух других опорных — создать для Коновалова свободное пространство, чтобы он имел место и время для вскрывающей игру передачи. По-футбольному «Рубин» действительно приятен: матчи с ЦСКА и «Краснодаром» доказали, что симпатичный футбол можно стараться подкреплять результатом. Да, пока два раза по 0:1, но в этом нет ничего страшного.

И самое главное, за что Шаронов заслуживает похвалы. Перед самым перерывом в Краснодаре «Рубин» получил возможность сыграть в большинстве, а в самом начале второго тайма травму получил Вячеслав Подберёзкин. У тренера Казани были варианты замены и по позиции более опытными игроками, и с перестроением, но он предпочёл выпустить 18-летнего воспитанника Никиту Макарова, не сыгравшего на уровне РПЛ ни минуты. Когда же за 15 минут до конца «Рубин» уже начал финальное давление (как минимум два отличных шанса в концовке было), Шаронов поднял со скамьи не Микелтадзе, который уже забивал важный мяч в этом сезоне в неравных составах, и не Маркова, чтобы играть на столбов. Он поднял Романа Акбашева, который перешёл в команду зимой, но не имел достаточно шансов у Бердыева.

Читайте также
Победный ритм Шаронова. «Рубин» обыграл «Ахмат»

Ещё раз: речь о ситуации, при которой команда проигрывает в один мяч и имеет на одного игрока больше. Подавляющее большинство тренеров в такой момент станет играть только проверенными мастерами, но Шаронов выпускает дебютанта и парня, который явно засиделся на скамейке запасных. Тем самым он декларирует: каждый важен, у нас нет основных игроков и запасных, любой может внести вклад.

Это очевидная вещь, но для того, чтобы сделать её реальностью, нужно много решимости. Шаронов её продемонстрировал, за что заслуживает уважения. Да, не получилось в этот раз, но такой ход может дать команде гораздо больше на дистанции. С точки зрения психологии две замены в Краснодаре дали «Рубину» больший мотивационный толчок, чем все (безусловно красивые и важные) речи тренера в раздевалке.

И с этим сериалом можно заканчивать. Шаронов на деле показывает, как умеет мотивировать команду и управлять ею.

Рубин
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Самые шикарные девушки "Инстаграма"!
Великолепная девушка звёздного новичка "Спартака"!
17-летний русский вратарь может стать мировой звездой
Медведев обыграл Хачанова в полуфинале турнира в Монреале
Русскоговорящая чемпионка UFC уничтожила соперницу и станцевала
Источник: «Барселона» опережает «Реал» в борьбе за Неймара
Месси может пропустить начало сезона в чемпионате Испании
Зинченко установил рекорд АПЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь