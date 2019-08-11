«Рубину» больше не нужны видео из раздевалки. Шаронов всё показывает на поле
Самое время осторожно похвалить Казань.
Самое время осторожно похвалить Казань.
Казанский «Рубин» внезапно стал одним из самых обласкиваемых прессой клубов старта чемпионата. Из закрытого и скучного франкенштейна, главной особенностью которого является постоянная смена эмблемы, «Рубин» в один момент обернулся стильным проектом, который сделал невозможное: вернул Казань на футбол. В общем, вы все это уже знаете — десятки тысяч знаков о том, какой «Рубин» теперь крутой, уже написаны, часы видео отсняты.
Но именно сейчас, после второго подряд минимального поражения, лучшее время для того, чтобы
Дело в том, что после первых туров речь в основном шла о том, что окружает «Рубин» и главного тренера команды. Победы и в целом неожиданная гостевая ничья с «Локомотивом» стали отличным фоном из результатов, и на игру мало кто обращал внимание. При этом в Черкизово «Рубин» играл действительно бодро, но уже в первые 15 минут мог получить три, не просчитав игру «Локо» в переходах, затем было «Динамо», которое тоже имело достаточно шансов, и «Ахмат», не забивший своё до перерыва. «Рубин» очевидно перебрал очков в первых трёх турах, но
Стиль игры в первых турах лишь вырабатывался, и соперники ещё не знали, к чему готовиться. Теперь понятно, что с Шароновым и Эду (номинальный главный тренер Казани очень силён в методологии) команда будет стараться залезть сопернику под кожу через полуфланги, а роль Коновалова, и до этого важная, становится ключевой. Контрольный полузащитник «Рубина» легко отдаёт передачу на любое расстояние, и задача крайних защитников и двух других опорных — создать для Коновалова свободное пространство, чтобы он имел место и время для вскрывающей игру передачи.
И самое главное, за что Шаронов заслуживает похвалы. Перед самым перерывом в Краснодаре «Рубин» получил возможность сыграть в большинстве, а в самом начале второго тайма травму получил Вячеслав Подберёзкин. У тренера Казани были варианты замены и по позиции более опытными игроками, и с перестроением, но он предпочёл выпустить 18-летнего воспитанника Никиту Макарова, не сыгравшего на уровне РПЛ ни минуты. Когда же за 15 минут до конца «Рубин» уже начал финальное давление (как минимум два отличных шанса в концовке было), Шаронов поднял со скамьи не Микелтадзе, который уже забивал важный мяч в этом сезоне в неравных составах, и не Маркова, чтобы играть на столбов. Он поднял Романа Акбашева, который перешёл в команду зимой, но не имел достаточно шансов у Бердыева.
Ещё раз: речь о ситуации, при которой команда проигрывает в один мяч и имеет на одного игрока больше. Подавляющее большинство тренеров в такой момент станет играть только проверенными мастерами, но Шаронов выпускает дебютанта и парня, который явно засиделся на скамейке запасных. Тем самым он декларирует: каждый важен, у нас нет основных игроков и запасных, любой может внести вклад.
Это очевидная вещь, но для того, чтобы сделать её реальностью, нужно много решимости. Шаронов её продемонстрировал, за что заслуживает уважения. Да, не получилось в этот раз, но такой ход может дать команде гораздо больше на дистанции. С точки зрения психологии две замены в Краснодаре дали «Рубину» больший мотивационный толчок, чем все (безусловно красивые и важные) речи тренера в раздевалке.
И с этим сериалом можно заканчивать. Шаронов на деле показывает, как умеет мотивировать команду и управлять ею.