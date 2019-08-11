ЦСКА сделал предложение «Уфе» о трансфере Кругового
ЦСКА продолжает борьбу с «Зенитом» за левого защитника «Уфы» Данила Кругового.
ЦСКА продолжает борьбу с «Зенитом» за левого защитника «Уфы» Данила Кругового.
Армейцы, по данным «СЭ», в конце этой недели сделали клубу из Башкирии официальное предложение о трансфере игрока, сумма составляет около 2 миллионов евро. Это делает
Ранее гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов подтверждал в интервью «СЭ», что клуб позволил Круговому и его представителям вести переговоры с потенциальными новыми работодателями.
С 2018 года Круговой выступает за «Уфу», в прошлом сезоне записал на свой счет один гол в 9 матчах РПЛ. В этом сезоне он не играл. (Дмитрий Симонов).