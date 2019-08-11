ЦСКА сделал предложение «Уфе» о трансфере Кругового

Армейцы, по данным «СЭ», в конце этой недели сделали клубу из Башкирии официальное предложение о трансфере игрока, сумма составляет около 2 миллионов евро. Это делает красно-синих фаворитами в стремлении заполучить игрока. У Кругового также был разговор с Виктором Гончаренко и другими представителями ЦСКА, защитнику было сказано, что на него рассчитывают здесь и сейчас. Напомним, что «Зенит», в свою очередь, готов на год оставить Кругового в «Уфе» на правах аренды и забрать в следующем сезоне.