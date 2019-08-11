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15:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

ЦСКА сделал предложение «Уфе» о трансфере Кругового

ЦСКА продолжает борьбу с «Зенитом» за левого защитника «Уфы» Данила Кругового.

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Армейцы, по данным «СЭ», в конце этой недели сделали клубу из Башкирии официальное предложение о трансфере игрока, сумма составляет около 2 миллионов евро. Это делает красно-синих фаворитами в стремлении заполучить игрока. У Кругового также был разговор с Виктором Гончаренко и другими представителями ЦСКА, защитнику было сказано, что на него рассчитывают здесь и сейчас. Напомним, что «Зенит», в свою очередь, готов на год оставить Кругового в «Уфе» на правах аренды и забрать в следующем сезоне.

Ранее гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов подтверждал в интервью «СЭ», что клуб позволил Круговому и его представителям вести переговоры с потенциальными новыми работодателями.

С 2018 года Круговой выступает за «Уфу», в прошлом сезоне записал на свой счет один гол в 9 матчах РПЛ. В этом сезоне он не играл. (Дмитрий Симонов).

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