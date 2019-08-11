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16:19 (мск), источник: Чемпионат.com

«Локомотив» — «Урал»: составы команд на матч 5-го тура РПЛ

Тренерские штабы московского «Локомотива» и «Урала» определились с составами на матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги.

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«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Рыбусь, Чорлука, Хёведес, Баринов, Жемалетдинов, Миранчук Ал., Миранчук Ан., Крыховяк, Смолов.

Запасные: Коченков, Медведев, Живоглядов, Кверквелия, Идову, Лысов, Мурило, Коломейцев, Дорофеев, Тугарев, Магкеев, Сулейманов.

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Фидлер, Димитров, Емельянов, Бикфалви, Егорычев, Августиняк, Панюков.

Запасные: Баклов, Мамин, Насыров, Поляков, Бавин, Магомадов, Бумаль, Шаболин, Погребняк, Ильин, Юсупов.

Встреча состоится сегодня, 11 августа, в Москве на стадионе «РЖД Арена», начало — в 16:30 мск.

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