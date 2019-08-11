«Арсенал» отмазывается за «Нефтчи». У Тулы — вторая победа подряд
В тяжелом матче обыграна «Уфа».
В тяжелом матче обыграна «Уфа».
«Арсеналу» еще
Но тут хозяевам повезло: Альварес решился на дальний удар и мяч, задев голову Неделчару и изменив направление, влетел в ворота мимо дезориентированного рикошетом Беленова. Для испанца это первый гол в РПЛ. Альварес мог отметиться в протоколе и голевой передачей, дважды найдя Луценко в штрафной «Уфы». Но в первом случае форвард пробил мимо, а во втором и вовсе не сумел нанести акцентированный удар.
После перерыва «Уфа» стала действовать поактивнее. Здорово вышли на замену два молодых хавбека — 19-летний Данила Емельянов и 22-летний Николай Гиоргобиани. Первый показал, что может качественно исполнять «стандарты», второй отметился интересным дриблингом и имел шанс сравнять счет, но, нанося удар головой после передачи с фланга, не попал в пустой угол.
Впрочем, «Арсенал» был куда ближе ко второму голу. Самый явный момент был у вышедшего на замену Банды. Замбиец после того, как «Уфа» исполняла угловой удар, выиграл борьбу у защитника, прокинул мяч мимо выскочившего к центральному кругу Беленова, но не попал уже в пустые ворота.
21 матч подряд не может выиграть в гостях «Уфа». Последняя выездная победа была одержана еще в сезоне-2017/18 — 17 марта 2018 был бит «Краснодар».
Вадим Евсеев, главный тренер «Уфы»:
— Соперник забил, а мы не смогли использовать свои моменты, поэтому и проиграли. Молодые Емельянов и Гиоргобиани вышли на замену по делу. Тилль выпадал из игры, а, убирая Игбуна, хотели просто освежить атаку.
|Игорь Черевченко
|Вадим Евсеев
|Виктор Альварес(Горан Чаушич)
|28′
|36
|Михаил Левашов
|31
|Александр Беленов
|9
|Кирилл Комбаров
|33
|Александр Сухов
|21
|Виктор Альварес
|77
|Азер Алиев
|6
|Максим Беляев
|27
|Йонуц Неделчару
|8
|Гиа Григалава
|55
|Джемал Табидзе
|22
|Даниил Лесовой
|8
|Кэтэлин Карп
70′
|48
|Евгений Луценко
|74
|Даниил Фомин
|20
|Горан Чаушич
|99
|Андрей Козлов
|70
|Георгий Костадинов
|15
|Александр Пуцко
87′
|27
|Александр Ломовицкий
21′68′
|11
|Ловро Бизяк
|11
|Сергей Ткачев
|10
|Оливье Тилль
46′
|23
|Игорь Горбатенко
85′
|23
|Данила Емельянов
|29
|Ламек Банда
|44
|Силвестр Игбун
60′
|17
|Николай Гиоргобиани
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|2
|12
|Удары (всего)
|5
|5
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|7
|12
|Фолы
|17
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Михаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
|Боковой судья
|Антон Кобзев(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Рустам Мухтаров(Россия, Петрозаводск)