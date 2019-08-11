«Арсенал» отмазывается за «Нефтчи». У Тулы — вторая победа подряд

Источник: Спорт-Экспресс

«Арсеналу» еще какое-то время предстоит отмазываться за позорный вылет от «Нефтчи» во 2-м отборочном раунде Лиги Европы. Слишком уж неожиданной и разочаровывающей получилась неудача. Пока получается неплохо, благо что календарь к этому располагает. В прошлом туре в гостях был обыгран «Тамбов», сейчас — на своем поле «Уфа». Обе победы получились тяжелыми, но 10 очков и место в группе лидеров способствуют тому, что напряжение вокруг туляков спадает.

Первые полчаса на поле не происходило ничего особенно интересного. «Арсенал» не слишком изобретательно атаковал, «Уфа», выстроившись по схеме 5−3−2, защищалась, как обычно низко располагаясь к своим воротам и практически не идя в прессинг.

Но тут хозяевам повезло: Альварес решился на дальний удар и мяч, задев голову Неделчару и изменив направление, влетел в ворота мимо дезориентированного рикошетом Беленова. Для испанца это первый гол в РПЛ. Альварес мог отметиться в протоколе и голевой передачей, дважды найдя Луценко в штрафной «Уфы». Но в первом случае форвард пробил мимо, а во втором и вовсе не сумел нанести акцентированный удар.

После перерыва «Уфа» стала действовать поактивнее. Здорово вышли на замену два молодых хавбека — 19-летний Данила Емельянов и 22-летний Николай Гиоргобиани. Первый показал, что может качественно исполнять «стандарты», второй отметился интересным дриблингом и имел шанс сравнять счет, но, нанося удар головой после передачи с фланга, не попал в пустой угол.

Впрочем, «Арсенал» был куда ближе ко второму голу. Самый явный момент был у вышедшего на замену Банды. Замбиец после того, как «Уфа» исполняла угловой удар, выиграл борьбу у защитника, прокинул мяч мимо выскочившего к центральному кругу Беленова, но не попал уже в пустые ворота.

<iframe width="100%" height="360" src="//rutube.ru/play/embed/12797672" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Цифра

21 матч подряд не может выиграть в гостях «Уфа». Последняя выездная победа была одержана еще в сезоне-2017/18 — 17 марта 2018 был бит «Краснодар».

Цитата

Вадим Евсеев, главный тренер «Уфы»: