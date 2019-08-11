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16:55 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Арсенал» отмазывается за «Нефтчи». У Тулы — вторая победа подряд

В тяжелом матче обыграна «Уфа».

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Источник: Спорт-Экспресс

«Арсеналу» еще какое-то время предстоит отмазываться за позорный вылет от «Нефтчи» во 2-м отборочном раунде Лиги Европы. Слишком уж неожиданной и разочаровывающей получилась неудача. Пока получается неплохо, благо что календарь к этому располагает. В прошлом туре в гостях был обыгран «Тамбов», сейчас — на своем поле «Уфа». Обе победы получились тяжелыми, но 10 очков и место в группе лидеров способствуют тому, что напряжение вокруг туляков спадает.

Первые полчаса на поле не происходило ничего особенно интересного. «Арсенал» не слишком изобретательно атаковал, «Уфа», выстроившись по схеме 5−3−2, защищалась, как обычно низко располагаясь к своим воротам и практически не идя в прессинг.

Но тут хозяевам повезло: Альварес решился на дальний удар и мяч, задев голову Неделчару и изменив направление, влетел в ворота мимо дезориентированного рикошетом Беленова. Для испанца это первый гол в РПЛ. Альварес мог отметиться в протоколе и голевой передачей, дважды найдя Луценко в штрафной «Уфы». Но в первом случае форвард пробил мимо, а во втором и вовсе не сумел нанести акцентированный удар.

После перерыва «Уфа» стала действовать поактивнее. Здорово вышли на замену два молодых хавбека — 19-летний Данила Емельянов и 22-летний Николай Гиоргобиани. Первый показал, что может качественно исполнять «стандарты», второй отметился интересным дриблингом и имел шанс сравнять счет, но, нанося удар головой после передачи с фланга, не попал в пустой угол.

Впрочем, «Арсенал» был куда ближе ко второму голу. Самый явный момент был у вышедшего на замену Банды. Замбиец после того, как «Уфа» исполняла угловой удар, выиграл борьбу у защитника, прокинул мяч мимо выскочившего к центральному кругу Беленова, но не попал уже в пустые ворота.

Во время загрузки произошла ошибка.

Цифра

21 матч подряд не может выиграть в гостях «Уфа». Последняя выездная победа была одержана еще в сезоне-2017/18 — 17 марта 2018 был бит «Краснодар».

Цитата

Вадим Евсеев, главный тренер «Уфы»:

— Соперник забил, а мы не смогли использовать свои моменты, поэтому и проиграли. Молодые Емельянов и Гиоргобиани вышли на замену по делу. Тилль выпадал из игры, а, убирая Игбуна, хотели просто освежить атаку.

Арсенал Т
1:0
Первый тайм: 1:0
Уфа
Футбол, Премьер-лига, Тур 511.08.2019, 14:00 (МСК UTC+3)Арсенал, 11340 зрителей
Главные тренеры
Игорь ЧеревченкоВадим Евсеев
Голы
Виктор Альварес(Горан Чаушич)28′
Составы команд
36Михаил Левашов
31Александр Беленов
9Кирилл Комбаров
33Александр Сухов
21Виктор Альварес
77Азер Алиев
6Максим Беляев
27Йонуц Неделчару
8Гиа Григалава
55Джемал Табидзе
22Даниил Лесовой
8Кэтэлин Карп
70′
48Евгений Луценко
74Даниил Фомин
20Горан Чаушич
99Андрей Козлов
70Георгий Костадинов
15Александр Пуцко
87′
27Александр Ломовицкий
21′68′
11Ловро Бизяк
11Сергей Ткачев
10Оливье Тилль
46′
23Игорь Горбатенко
85′
23Данила Емельянов
29Ламек Банда
44Силвестр Игбун
60′
17Николай Гиоргобиани
Статистика
1Желтые карточки1
0Красные карточки0
3Голевые моменты2
12Удары (всего)5
5Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
5Угловые7
12Фолы17
0Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяМихаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
Боковой судьяАнтон Кобзев(Россия, Москва)
Боковой судьяРустам Мухтаров(Россия, Петрозаводск)
Обозначения
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  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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