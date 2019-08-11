Рибери отклонил предложения из России, Нидерландов и Саудовской Аравии

Источник: Reuters

Согласно информации источника, в подписании 36-летнего хавбека были заинтересованы клубы из России, Нидерландов и Саудовской Аравии. Однако все эти предложения француз отклонил. В настоящее время переговоры с футболистом ведёт «Фиорентина», которая предпринимает попытки убедить футболиста принять её предложение.

С 2007 по 2019 год Рибери выступал за мюнхенскую «Баварию». Сейчас полузащитник является свободным агентом. В минувшем сезоне французский хавбек забил 7 мячей и отдал 4 результативные передачи в 38 матчах во всех турнирах на клубном уровне.