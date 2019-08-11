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18:52 (мск), источник: ТАСС

«Локомотив» разгромил «Урал» в матче пятого тура чемпионата России

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Локомотив» одержал победу со счетом 4:0 над екатеринбургским «Уралом» в домашнем матче пятого тура чемпионата России. Матч прошел на «РЖД-Арене» в присутствии 14181 зрителя.

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Источник: РИА "Новости"

Голы на счету Федора Смолова (17-я минута), Рифата Жемалетдинова (28), Гжегожа Крыховяка (76) и Алексея Миранчука (78), который забил свой 20-й мяч за 152 матча в чемпионатах России.

Лучшим игроком матча признан Алексей Миранчук. На 85-й минуте его заменил Тимур Сулейманов, дебютировавший за основной состав «Локомотива».

«Локомотив» не проигрывает в 12-м домашнем матче Российской премьер-лиги подряд, предыдущее поражение на своем поле «Локомотив» потерпел от «Урала» в ноябре 2018 года (1:2). Клубы встретились между собой в 23-й раз, москвичи одержали 13-ю победу, шесть раз побеждал «Урал», еще четыре матча завершились вничью.

В турнирной таблице «Локомотив» поднялся на второе место, имея в активе 10 очков после пяти матчей, «Урал» располагается на восьмой строчке после пяти туров.

В шестом туре «Локомотив» сыграет в дерби с московским «Динамо», матч пройдет на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион “Динамо” имени Льва Яшина» 18 августа. «Урал» днем раньше примет самарские «Крылья Советов».

Ход матча

Перед матчем технический директор Российского футбольного союза (РФС) Андрей Лексаков вручил игрокам «Локомотива» Маринато Гилерме, Владиславу Игнатьеву, Антону и Алексею Миранчукам призы за попадание в список 33-х лучших футболистов прошлого сезона. На церемонии отсутствовал получивший тяжелую травму Джефферсон Фарфан.

Игра далась «Локомотиву» достаточно легко. Уже к середине первого тайма усилиями Смолова и Жемалетдинова хозяева повели со счетом 2:0. У «Урала» ничего не получалось, провалы в защите раз за разом приводили к опасным моментам у ворот Ярослава Годзюра. Во второй половине встречи игра успокоилась, гости даже создали несколько опасных моментов, но Гилерме выручил свою команду. Ближе к концу тайме «Урал» фактически развалился, и в течение двух минут пропустил еще дважды — отличились Крыховяк и Алексей Миранчук. «Локомотив» одержал уверенную победу и поднялся на второе место в РПЛ.

Локомотив
4:0
Первый тайм: 2:0
Урал
Футбол, Премьер-лига, Тур 511.08.2019, 16:30 (МСК UTC+3)РЖД Арена
Главные тренеры
Юрий СеминДмитрий Парфенов
Голы
Федор Смолов(Алексей Миранчук)17′
Рифат Жемалетдинов(Владислав Игнатьев)28′
Гжегож Крыховяк(Владислав Игнатьев)76′
Алексей Миранчук78′
Составы команд
1Маринату Гильерме
31Ярослав Годзюр
20Владислав Игнатьев
15Денис Кулаков
5Бенедикт Хеведес
3Вараздат Ароян
14Ведран Чорлука
8Роман Емельянов
35′
17Рифат Жемалетдинов
44Андрей Егорычев
9Федор Смолов
19′
17Николай Димитров
6Дмитрий Баринов
10Эрик Бикфалви
7Гжегож Крыховяк
6Рафал Аугустыняк
31Мачей Рыбус
82′
27Михаил Меркулов
46′
3Брайн Идову
19Денис Поляков
50′
11Антон Миранчук
79′
20Андрей Панюков
46′
67Роман Тугарев
11Владимир Ильин
59Алексей Миранчук
85′
57Артем Фидлер
16′77′
93Тимур Сулейманов
14Юрий Бавин
Статистика
1Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
16Удары (всего)9
8Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
5Угловые5
10Фолы14
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяНиколай Волошин(Россия, Смоленск)
Боковой судьяВладислав Назаров(Россия, Невинномысск)
Боковой судьяАндрей Веретешкин(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
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  • Вошел в игру
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  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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