Кровавая ничья ЦСКА. Матч с «Сочи» закончился разбитым носом Чалова

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20 лет спустя

Сочинских футбольных клубов не было на Песчанке 20 лет. В 1999 году сюда приезжала еще «Жемчужина» Виктора Антиховича. Времена тогда были интересные: игра проходила при пустых трибунах, а сочинцы из-за наводнения не могли вылететь в Москву почти сутки. За 20 лет многое изменилось: на Песчаной улице появился новый, современный стадион, который в матче с новичком премьер-лиги был заполнен примерно наполовину.

«Сочи» — одна из самых невезучих команд на старте чемпионата. Несмотря на сумасшедший календарь («Спартак», «Зенит», «Краснодар» и ЦСКА в первых пяти турах), команда Александра Точилина смотрелась симпатично на фоне грандов РПЛ. Но на выходе — ноль забитых голов, шесть пропущенных, одно очко и последнее место в таблице. «Психологическое давление, конечно, есть. Надеюсь, что ситуация начнет выправляться уже начиная с матча против ЦСКА», — обещал Точилин перед игрой.

Кое-что о тактике гостей можно было сказать еще до того, как полевые футболисты вышли на разминку. Два вратаря «Сочи» — Николай Заболотный (к слову, нападающего Антона Заболотного в заявке на игру не было) и Фролов — встали на чужой половине поля и набрасывали мяч на ногу Джанаеву, а тот выносил его как можно дальше, пытаясь добить до партнеров. Похоже, о полноценном контроле мяча «Сочи» не думал еще до игры.

Акинфеев сыграл в стиле вратаря «Туна»

Перед матчем на поле футболисты выходили не под футбольный марш Блантера, а под «Команду молодости нашей», которую исполнили вживую прямо на фанатской трибуне оперные певцы — Ладюк и Морозов. Это было не случайно: в прошлом туре в Казани у армейцев на поле вышло восемь человек младше 23 лет, такого не случалось с 1994 года. Скорее всего, то же самое произошло бы и в это воскресенье, но травма Дивеева спутала карты всем — и любителям рекордов, и Виктору Гончаренко.

Возможно, Акинфеев от изменений в защитной линии тоже был не в восторге. В первом тайме Васин и Шарлия на пару упустили Мостового, которому просто не хватило точности, когда он перекидывал вратаря. При этом за несколько минут до этого Акинфеев сам привез себе момент, сыграв в стиле коллеги из «Туна» Февра в недавнем матче «Спартака», — он подарил мяч Цаллагову. Защитник «Сочи» настолько растерялся, что забыл пробить по воротам.

У гостей в первом тайме было еще несколько моментов, менее опасных, но и они могли привести к голу. Если в первом туре все еще удивлялись, что скромный «Сочи» задавил «Спартак», то здесь смелая игра южан смотрелась уже как закономерность.

Первая более-менее опасная атака у ЦСКА прошла на 15-й минуте, когда Сигурдссон не успел замкнуть прострел Чалова. Вскоре исландцу из-за травмы поле пришлось покинуть. Ему на замену вышел Кучаев — это был его первый полноценный выход на поле (четыре минуты в Казани можно не считать) в официальном матче после длительного восстановления. Выход Кучаева потребовал от ЦСКА определенных перестроений, и ряд армейцев несколько минут не могли понять, чего от них на самом деле хочет Гончаренко. Хозяевам повезло, что «Сочи» в этот момент не был готов активно атаковать.

Чалов — без голов и с окровавленным лицом

Только в конце первого тайма ЦСКА по-настоящему насел на ворота «Сочи». Казалось, что это было хитрым планом Точилина: армейцы так и не организовали ничего опасного кроме дальнего удара Магнуссона, а вот их соперники дважды убегали в контратаку. В одной из них Полоз хорошо сбросил мяч на Цаллагова, но удар защитника заблокировали. Игра у ЦСКА и так не получалась, а судья еще и подливал масла: перед перерывом он посадил на желтую карточку Облякова, дав ему спорное предупреждение за опасную игру против Полоза.

Перед началом второго тайма футболисты «Сочи» провели забавный обряд в центре своей половины поля. Сразу шесть игроков ЦСКА в этот момент выстроились около центрального круга: было понятно, что Гончаренко в перерыве призывал бежать вперед — нулевая ничья с аутсайдером чемпионата вряд ли кого-нибудь устраивала.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/ep6h86t80m0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

ЦСКА долго контролировал мяч на чужой половине поля, перекидывал его с фланга на фланг, забрасывал в штрафную. Вот только на количество голевых моментов это не влияло: до самой концовки самой опасной оставалась полуподача Магнуссона — исландец бабахнул со своего фланга, и едва не закинул мяч за шиворот Джанаеву.

Только в последние минуты в штрафной «Сочи» было жарко. Вратарь тащил, а Миладинович, отмахнувшись, разбил Чалову нос. У нападающего, который в середине недели мог перейти в английский «Кристал Пэлас», потекла кровь. Тем не менее арбитр Мешков не стал назначать пенальти.

«Сочи» вытерпел ничью, благодаря которой закончил тур не на последнем месте в таблице.