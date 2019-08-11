Кровавая ничья ЦСКА. Матч с «Сочи» закончился разбитым носом Чалова
Армейцы в концовке атаковали, но так и не забили. При этом нападающего
Армейцы в концовке атаковали, но так и не забили. При этом нападающего
Сочинских футбольных клубов не было на Песчанке 20 лет. В 1999 году сюда приезжала еще «Жемчужина» Виктора Антиховича. Времена тогда были интересные: игра проходила при пустых трибунах, а сочинцы
«Сочи» — одна из самых невезучих команд на старте чемпионата. Несмотря на сумасшедший календарь («Спартак», «Зенит», «Краснодар» и ЦСКА в первых пяти турах), команда Александра Точилина смотрелась симпатично на фоне грандов РПЛ. Но на выходе — ноль забитых голов, шесть пропущенных, одно очко и последнее место в таблице. «Психологическое давление, конечно, есть. Надеюсь, что ситуация начнет выправляться уже начиная с матча против ЦСКА», — обещал Точилин перед игрой.
Перед матчем на поле футболисты выходили не под футбольный марш Блантера, а под «Команду молодости нашей», которую исполнили вживую прямо на фанатской трибуне оперные певцы — Ладюк и Морозов. Это было не случайно: в прошлом туре в Казани у армейцев на поле вышло восемь человек младше 23 лет, такого не случалось с 1994 года. Скорее всего, то же самое произошло бы и в это воскресенье, но травма Дивеева спутала карты всем — и любителям рекордов, и Виктору Гончаренко.
Возможно, Акинфеев от изменений в защитной линии тоже был не в восторге. В первом тайме Васин и Шарлия на пару упустили Мостового, которому просто не хватило точности, когда он перекидывал вратаря. При этом за несколько минут до этого Акинфеев сам привез себе момент, сыграв в стиле коллеги из «Туна» Февра в недавнем матче «Спартака», — он подарил мяч Цаллагову. Защитник «Сочи» настолько растерялся, что забыл пробить по воротам.
У гостей в первом тайме было еще несколько моментов, менее опасных, но и они могли привести к голу. Если в первом туре все еще удивлялись, что скромный «Сочи» задавил «Спартак», то здесь смелая игра южан смотрелась уже как закономерность.
Первая
Только в конце первого тайма ЦСКА
Перед началом второго тайма футболисты «Сочи» провели забавный обряд в центре своей половины поля. Сразу шесть игроков ЦСКА в этот момент выстроились около центрального круга: было понятно, что Гончаренко в перерыве призывал бежать вперед — нулевая ничья с аутсайдером чемпионата вряд ли
ЦСКА долго контролировал мяч на чужой половине поля, перекидывал его с фланга на фланг, забрасывал в штрафную. Вот только на количество голевых моментов это не влияло: до самой концовки самой опасной оставалась полуподача Магнуссона — исландец бабахнул со своего фланга, и едва не закинул мяч за шиворот Джанаеву.
Только в последние минуты в штрафной «Сочи» было жарко. Вратарь тащил, а Миладинович, отмахнувшись, разбил Чалову нос. У нападающего, который в середине недели мог перейти в английский «Кристал Пэлас», потекла кровь. Тем не менее арбитр Мешков не стал назначать пенальти.
«Сочи» вытерпел ничью, благодаря которой закончил тур не на последнем месте в таблице.
Александр Рогулев
|Виктор Гончаренко
|Александр Точилин
|35
|Игорь Акинфеев
|35
|Сослан Джанаев
42′
|5
|Виктор Васин
|13
|Федор Кудряшов
49′
|23
|Хердур Магнуссон
|25
|Иван Новосельцев
|31
|Звонимир Шарлия
|45
|Иван Миладинович
|2
|Мариу Фернандес
|94
|Душан Лагатор
|8
|Никола Влашич
|15
|Ибрагим Цаллагов
|98
|Иван Обляков
41′
|16
|Кристиан Нобоа
|9
|Федор Чалов
|77
|Дмитрий Полоз
|17
|Арнор Сигурдссон
28′
|26
|Никита Калугин
83′
|20
|Константин Кучаев
|20
|Игорь Юрганов
|7
|Ильзат Ахметов
84′
|24
|Эльмир Набиуллин
85′
|15
|Дмитрий Ефремов
|34
|Тимофей Маргасов
|25
|Кристиян Бистрович
66′
|17
|Андрей Мостовой
60′
|29
|Яка Бийол
|87
|Александр Карапетян
66′
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|4
|11
|Удары (всего)
|7
|7
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|10
|Угловые
|3
|10
|Фолы
|13
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Виталий Мешков(Россия, Дмитров)
|Боковой судья
|Роман Усачев(Россия, Ростов-на-Дону)
|Боковой судья
|Арам Петросян(Россия, Бронницы)