Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
ПСЖ
Ним
30
Футбол. Премьер-лига
21:30
Ахмат
Спартак
13
Футбол. Премьер-лига
19:00
ЦСКА
Сочи
00
Футбол. Зарубежный
18:30
Манчестер Юнайтед
Челси
40
Футбол. Зарубежный
18:00
Страсбур
Метц
11
Футбол. Премьер-лига
16:30
Локомотив
Урал
40
Футбол. Зарубежный
16:00
Ньюкасл Юнайтед
Арсенал
01
Футбол. Зарубежный
16:00
Лестер
Вулверхэмптон Уондерерс
00
Футбол. Зарубежный
16:00
Лилль
Нант
21
Футбол. Премьер-лига
14:00
Арсенал Т
Уфа
10
Все события
Фоторепортажи
13Первая ракетка России: как она выглядит вне корта
12Артемий Панарин и Алиса Знарок: лавстори
21:50 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кровавая ничья ЦСКА. Матч с «Сочи» закончился разбитым носом Чалова

Армейцы в концовке атаковали, но так и не забили. При этом нападающего красно-синих Федора Чалова ударили в штрафной, после чего у форварда пошла кровь.

Наверх
10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

20 лет спустя

Сочинских футбольных клубов не было на Песчанке 20 лет. В 1999 году сюда приезжала еще «Жемчужина» Виктора Антиховича. Времена тогда были интересные: игра проходила при пустых трибунах, а сочинцы из-за наводнения не могли вылететь в Москву почти сутки. За 20 лет многое изменилось: на Песчаной улице появился новый, современный стадион, который в матче с новичком премьер-лиги был заполнен примерно наполовину.

«Сочи» — одна из самых невезучих команд на старте чемпионата. Несмотря на сумасшедший календарь («Спартак», «Зенит», «Краснодар» и ЦСКА в первых пяти турах), команда Александра Точилина смотрелась симпатично на фоне грандов РПЛ. Но на выходе — ноль забитых голов, шесть пропущенных, одно очко и последнее место в таблице. «Психологическое давление, конечно, есть. Надеюсь, что ситуация начнет выправляться уже начиная с матча против ЦСКА», — обещал Точилин перед игрой.

Кое-что о тактике гостей можно было сказать еще до того, как полевые футболисты вышли на разминку. Два вратаря «Сочи» — Николай Заболотный (к слову, нападающего Антона Заболотного в заявке на игру не было) и Фролов — встали на чужой половине поля и набрасывали мяч на ногу Джанаеву, а тот выносил его как можно дальше, пытаясь добить до партнеров. Похоже, о полноценном контроле мяча «Сочи» не думал еще до игры.

Акинфеев сыграл в стиле вратаря «Туна»

Перед матчем на поле футболисты выходили не под футбольный марш Блантера, а под «Команду молодости нашей», которую исполнили вживую прямо на фанатской трибуне оперные певцы — Ладюк и Морозов. Это было не случайно: в прошлом туре в Казани у армейцев на поле вышло восемь человек младше 23 лет, такого не случалось с 1994 года. Скорее всего, то же самое произошло бы и в это воскресенье, но травма Дивеева спутала карты всем — и любителям рекордов, и Виктору Гончаренко.

Возможно, Акинфеев от изменений в защитной линии тоже был не в восторге. В первом тайме Васин и Шарлия на пару упустили Мостового, которому просто не хватило точности, когда он перекидывал вратаря. При этом за несколько минут до этого Акинфеев сам привез себе момент, сыграв в стиле коллеги из «Туна» Февра в недавнем матче «Спартака», — он подарил мяч Цаллагову. Защитник «Сочи» настолько растерялся, что забыл пробить по воротам.

У гостей в первом тайме было еще несколько моментов, менее опасных, но и они могли привести к голу. Если в первом туре все еще удивлялись, что скромный «Сочи» задавил «Спартак», то здесь смелая игра южан смотрелась уже как закономерность.

Первая более-менее опасная атака у ЦСКА прошла на 15-й минуте, когда Сигурдссон не успел замкнуть прострел Чалова. Вскоре исландцу из-за травмы поле пришлось покинуть. Ему на замену вышел Кучаев — это был его первый полноценный выход на поле (четыре минуты в Казани можно не считать) в официальном матче после длительного восстановления. Выход Кучаева потребовал от ЦСКА определенных перестроений, и ряд армейцев несколько минут не могли понять, чего от них на самом деле хочет Гончаренко. Хозяевам повезло, что «Сочи» в этот момент не был готов активно атаковать.

Чалов — без голов и с окровавленным лицом

Только в конце первого тайма ЦСКА по-настоящему насел на ворота «Сочи». Казалось, что это было хитрым планом Точилина: армейцы так и не организовали ничего опасного кроме дальнего удара Магнуссона, а вот их соперники дважды убегали в контратаку. В одной из них Полоз хорошо сбросил мяч на Цаллагова, но удар защитника заблокировали. Игра у ЦСКА и так не получалась, а судья еще и подливал масла: перед перерывом он посадил на желтую карточку Облякова, дав ему спорное предупреждение за опасную игру против Полоза.

Перед началом второго тайма футболисты «Сочи» провели забавный обряд в центре своей половины поля. Сразу шесть игроков ЦСКА в этот момент выстроились около центрального круга: было понятно, что Гончаренко в перерыве призывал бежать вперед — нулевая ничья с аутсайдером чемпионата вряд ли кого-нибудь устраивала.

Во время загрузки произошла ошибка.

ЦСКА долго контролировал мяч на чужой половине поля, перекидывал его с фланга на фланг, забрасывал в штрафную. Вот только на количество голевых моментов это не влияло: до самой концовки самой опасной оставалась полуподача Магнуссона — исландец бабахнул со своего фланга, и едва не закинул мяч за шиворот Джанаеву.

Во время загрузки произошла ошибка.

Только в последние минуты в штрафной «Сочи» было жарко. Вратарь тащил, а Миладинович, отмахнувшись, разбил Чалову нос. У нападающего, который в середине недели мог перейти в английский «Кристал Пэлас», потекла кровь. Тем не менее арбитр Мешков не стал назначать пенальти.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Сочи» вытерпел ничью, благодаря которой закончил тур не на последнем месте в таблице.

Александр Рогулев

ЦСКА
0:0
Первый тайм: 0:0
Сочи
Футбол, Премьер-лига, Тур 511.08.2019, 19:00 (МСК UTC+3)ВЭБ Арена, 17995 зрителей
Главные тренеры
Виктор ГончаренкоАлександр Точилин
Составы команд
35Игорь Акинфеев
35Сослан Джанаев
42′
5Виктор Васин
13Федор Кудряшов
49′
23Хердур Магнуссон
25Иван Новосельцев
31Звонимир Шарлия
45Иван Миладинович
2Мариу Фернандес
94Душан Лагатор
8Никола Влашич
15Ибрагим Цаллагов
98Иван Обляков
41′
16Кристиан Нобоа
9Федор Чалов
77Дмитрий Полоз
17Арнор Сигурдссон
28′
26Никита Калугин
83′
20Константин Кучаев
20Игорь Юрганов
7Ильзат Ахметов
84′
24Эльмир Набиуллин
85′
15Дмитрий Ефремов
34Тимофей Маргасов
25Кристиян Бистрович
66′
17Андрей Мостовой
60′
29Яка Бийол
87Александр Карапетян
66′
Статистика
1Желтые карточки3
0Красные карточки0
4Голевые моменты4
11Удары (всего)7
7Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
10Угловые3
10Фолы13
2Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяВиталий Мешков(Россия, Дмитров)
Боковой судьяРоман Усачев(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судьяАрам Петросян(Россия, Бронницы)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Сочи
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Главные инсайды о "Спартаке"
Речь Кокорина в суде была короткой, но запоминающейся
Первый матч Лэмпарда – катастрофа! «МЮ» разгромил «Челси»
«Спартак» показал в деле звездных новичков. А лучшим стал Бакаев
«Локомотив» разгромил «Урал» в матче 5-го тура чемпионата России
Кокорин объяснил свой смех в зале суда
Месси может пропустить начало сезона в чемпионате Испании
ЦСКА сделал предложение «Уфе» о трансфере защитника
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь