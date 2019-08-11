Кокорин объяснил свой смех в зале суда

«Первые два месяца мы вообще не понимали, что происходит. Думали, что нас сейчас отпустят. А потом, когда все это понеслось, мы поняли, откуда ветер дует. Поняли, что ничего хорошего не будет, и на судах уже так, “ха-ха, хи-хи”. Нам: “Что вы смеетесь?” А чего не смеяться-то? » — рассказал футболист.