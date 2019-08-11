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23:45 (мск), источник: Lenta.Ru

Кокорин объяснил свой смех в зале суда

Футболист Александр Кокорин в беседе с игроками «Салюта» объяснил смех в зале суда во время слушаний по делу о хулиганстве.

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«Первые два месяца мы вообще не понимали, что происходит. Думали, что нас сейчас отпустят. А потом, когда все это понеслось, мы поняли, откуда ветер дует. Поняли, что ничего хорошего не будет, и на судах уже так, “ха-ха, хи-хи”. Нам: “Что вы смеетесь?” А чего не смеяться-то?» — рассказал футболист.

Во время загрузки произошла ошибка.

10 августа команда исправительной колонии № 4 вместе с Кокориным и еще одним футболистом Павлом Мамаевым провела товарищеский матч против «Салюта», представляющего Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ). Команда заключенных одержала победу со счетом 4:2.

Кокорин и Мамаев находятся в колонии с 4 июля. Спортсмены осуждены за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018-го. Учитывая время, проведенное игроками в СИЗО, Мамаев должен выйти из колонии в конце ноября, а Кокорин — в начале декабря.

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