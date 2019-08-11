«Спартак» показал в деле своих звездных новичков. А лучшим снова стал Бакаев

Бывший капитан «Спартака», ставший самым ненавидимым футболистом в РПЛ в прошлом сезоне, переехал в Грозный ещё летом, но до сих пор толком не играл: сначала залечивал травму, потом набирал форму. И надо же такому случиться, что его полноценный дебют в стартовом составе «Ахмата» пришёлся как раз на матч против бывшего клуба.
Это было дико интересно со всех точек зрения, а потом, уже на поле, сам Глушаков подогрел ажиотаж — бахнул метров с 25 по воротам с левой ноги уже на 1-й минуте, заявив о своих намерениях. Но чуда не произошло ни в конкретном эпизоде (мяч полетел мимо), ни на дистанции всего матча. Глушаков выглядел тяжеловатым, мало участвовал в созидательных командных действиях (лишь 10 точных передач за первый тайм) и толком ничем не запомнился. За 20 минут до финального свистка он бесславно отправился на замену.
Сам Денис в своих мечтах наверняка мечтал выйти на первый план и попытаться
В прошлых матчах
Перестановка смотрелась очень спорно: Зелимхан
Но потом Зелимхан начал забивать — и доказал, что может быть эффективным в любой роли.
Справедливости ради, оба забитых мяча 10-го номера «Спартака» — не прямое следствие его позиции на поле. Впечатление осталось прежним: играя справа, он чаще брал на себя игру и попадал в центр внимания, совершал больше острых проходов в штрафную. Но в Грозном Зелимхан проявил другое качество: способность решить эпизод за счёт индивидуального взрыва.
Первый гол — это удивительная контратака «Спартака» после чужого углового и глупой ошибки Митришева на подборе.
Второй гол случился благодаря Тилю, полезшему в агрессивный прессинг у чужой штрафной. Голландец отнял мяч, переадресовал его Зелимхану, а тот, резко развернувшись под левую, выстрелил в дальний угол.
Было ли преимущество «Спартака» в первом тайме столь подавляющим? Едва ли. При доле везения «Ахмат» тоже мог претендовать на голы. Например, при 0:0 (и перед тем самым нелепым угловым)
После перерыва «Ахмату» было уже очень тяжело: «Спартак» получил возможность играть по счёту и ловить соперника на быстрых атаках.
Игра была сделана. «Ахмат» получил было небольшой всплеск эмоций после гола Мбенга, но сам же сенегалец исключил возможность спасения, заработав две подряд жёлтые карточки
«Спартак» показал во всей красе своих новичков, нового лидера Бакаева — и одержал заслуженную победу. Возможно, это вообще была лучшая игра
|Рашид Рахимов
|Олег Кононов
|Аблай Мбенг
|75′
|Зелимхан Бакаев(Андре Шюррле, Гус Тил)
|32′
|Зелимхан Бакаев(Гус Тил)
|44′
|Андре Шюррле(Гус Тил)
|70′
|16
|Евгений Городов
|98
|Александр Максименко
|40
|Ризван Уциев
|38
|Андрей Ещенко
|59
|Евгений Харин
|6
|Айртон
|4
|Вилькер Анхель
|2
|Самюэль Жиго
|15
|Андрей Семенов
|20
|Андре Шюррле
|20
|Зоран Нижич
|8
|Гус Тил
7′
|11
|Силва Лима Исмаэл
|7
|Аяз Гулиев
|23
|Антон Швец
13′
|47
|Роман Зобнин
90′
|88
|Денис Глушаков
71′
|14
|Георгий Джикия
83′
|9
|Конрад Михаляк
|29
|Илья Кутепов
|21
|Одисе Роши
46′
|10
|Зелимхан Бакаев
68′
|77
|Бернард Бериша
80′
|9
|Резиуан Мирзов
|7
|Магомед Митришев
46′
|23
|Джордан Ларссон
90′
|17
|Аблай Мбенг
75′77′
|25
|Лоренсо Мельгарехо
|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|7
|4
|Удары (всего)
|9
|1
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|3
|10
|Фолы
|9
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Алексей Сухой(Россия, Люберцы)
|Боковой судья
|Алексей Ширяев(Россия, Ставрополь)
|Боковой судья
|Алексей Стипиди(Россия, Краснодар)