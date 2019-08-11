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23:43 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» показал в деле своих звездных новичков. А лучшим снова стал Бакаев

Красно-белые уверенно победили в Грозном. У Тиля — две голевые, у Шюррле — дебютный гол, у Бакаева — дубль.

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Источник: РИА "Новости"

Идеальный сценарий: Глушаков — в основе!

Бывший капитан «Спартака», ставший самым ненавидимым футболистом в РПЛ в прошлом сезоне, переехал в Грозный ещё летом, но до сих пор толком не играл: сначала залечивал травму, потом набирал форму. И надо же такому случиться, что его полноценный дебют в стартовом составе «Ахмата» пришёлся как раз на матч против бывшего клуба.

Это было дико интересно со всех точек зрения, а потом, уже на поле, сам Глушаков подогрел ажиотаж — бахнул метров с 25 по воротам с левой ноги уже на 1-й минуте, заявив о своих намерениях. Но чуда не произошло ни в конкретном эпизоде (мяч полетел мимо), ни на дистанции всего матча. Глушаков выглядел тяжеловатым, мало участвовал в созидательных командных действиях (лишь 10 точных передач за первый тайм) и толком ничем не запомнился. За 20 минут до финального свистка он бесславно отправился на замену.
Сам Денис в своих мечтах наверняка мечтал выйти на первый план и попытаться что-то доказать «Спартаку» и его фанатам — но солировали в игре совершенно другие люди.

Вот теперь — новый «Спартак»

В прошлых матчах красно-белых не смогли сыграть Ларссон и Тиль, только на замену появлялся Шюррле. В воскресенье все вышли с первых минут. Немец расположился в центре нападения вместо дисквалифицированного Понсе, швед — на правом фланге, в своей любимой зоне, а голландец — в роли «десятки». Из-за одновременного дебюта новичков на левую бровку пришлось уйти Бакаеву, иначе разместить их обоих с Ларссоном было бы проблематично.

Перестановка смотрелась очень спорно: Зелимхан только-только забил два отличных гола в Швейцарии в любимом стиле, а теперь его передвинули на противоположный край, где он получил меньше возможностей смещаться в центр под удар с рабочей левой. В первом тайме долго казалось, что Бакаеву на новом месте не очень уютно. Он не всегда понимал, что делать, когда получал мяч в широкой позиции, несколько раз допускал потери и не смог влиять на игру так, как делал это обычно.

Но потом Зелимхан начал забивать — и доказал, что может быть эффективным в любой роли.

Снова отличный дубль Бакаева

Справедливости ради, оба забитых мяча 10-го номера «Спартака» — не прямое следствие его позиции на поле. Впечатление осталось прежним: играя справа, он чаще брал на себя игру и попадал в центр внимания, совершал больше острых проходов в штрафную. Но в Грозном Зелимхан проявил другое качество: способность решить эпизод за счёт индивидуального взрыва.

Первый гол — это удивительная контратака «Спартака» после чужого углового и глупой ошибки Митришева на подборе. Красно-белые убежали «четверо в одного» (а ведь когда-то они сами пропускали такие атаки), Шюррле протолкнул мяч Бакаеву, и тот уверенно реализовал выход один на один.

Второй гол случился благодаря Тилю, полезшему в агрессивный прессинг у чужой штрафной. Голландец отнял мяч, переадресовал его Зелимхану, а тот, резко развернувшись под левую, выстрелил в дальний угол.

Было ли преимущество «Спартака» в первом тайме столь подавляющим? Едва ли. При доле везения «Ахмат» тоже мог претендовать на голы. Например, при 0:0 (и перед тем самым нелепым угловым) супер-момент был у Харина, который ворвался в штрафную, сильно и зряче прострелил, но мяч чудом выбил Айртон. При 1:0 не попал головой после стандарта Семёнов. А при 2:0 перед самым перерывом промахнулся из выгодной позиции всё тот же Харин.

1:1 во втором тайме

После перерыва «Ахмату» было уже очень тяжело: «Спартак» получил возможность играть по счёту и ловить соперника на быстрых атаках. Красно-белые почти идеально провели начало второго тайма: собранно оборонялись, грамотно пользовались пространством впереди за счёт включений Ларссона, Тиля и Шюррле. В итоге последние двое и соорудили третий гол: голландец классно покатил в зону между крайним защитником и центральным, а немец ворвался в штрафную через правый полуфланг по диагонали и покатил мяч низом в дальний угол.

Игра была сделана. «Ахмат» получил было небольшой всплеск эмоций после гола Мбенга, но сам же сенегалец исключил возможность спасения, заработав две подряд жёлтые карточки из-за конфликта с Джикией.

«Спартак» показал во всей красе своих новичков, нового лидера Бакаева — и одержал заслуженную победу. Возможно, это вообще была лучшая игра красно-белых при Кононове.

Ахмат
1:3
Первый тайм: 0:2
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 511.08.2019, 21:30 (МСК UTC+3)Ахмат Арена
Главные тренеры
Рашид РахимовОлег Кононов
Голы
Аблай Мбенг75′
Зелимхан Бакаев(Андре Шюррле, Гус Тил)32′
Зелимхан Бакаев(Гус Тил)44′
Андре Шюррле(Гус Тил)70′
Составы команд
16Евгений Городов
98Александр Максименко
40Ризван Уциев
38Андрей Ещенко
59Евгений Харин
6Айртон
4Вилькер Анхель
2Самюэль Жиго
15Андрей Семенов
20Андре Шюррле
20Зоран Нижич
8Гус Тил
7′
11Силва Лима Исмаэл
7Аяз Гулиев
23Антон Швец
13′
47Роман Зобнин
90′
88Денис Глушаков
71′
14Георгий Джикия
83′
9Конрад Михаляк
29Илья Кутепов
21Одисе Роши
46′
10Зелимхан Бакаев
68′
77Бернард Бериша
80′
9Резиуан Мирзов
7Магомед Митришев
46′
23Джордан Ларссон
90′
17Аблай Мбенг
75′77′
25Лоренсо Мельгарехо
Статистика
4Желтые карточки2
0Красные карточки0
2Голевые моменты7
4Удары (всего)9
1Удары в створ7
0Штанги, перекладины0
7Угловые3
10Фолы9
2Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Сухой(Россия, Люберцы)
Боковой судьяАлексей Ширяев(Россия, Ставрополь)
Боковой судьяАлексей Стипиди(Россия, Краснодар)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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